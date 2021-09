Οι κολλητοί Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ ξανά μαζί σε ταινία

Ο σκηνοθέτης Τζον Γουάτς επανενώνει τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ στη μεγάλη οθόνη.

O Τζορτζ Κλούνεϊ ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά τον καλό του φίλο του, Μπραντ Πιτ στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στη νέα ταινία του Τζον Γουάτς.

Ο Γουάτς εκτός από τη σκηνοθεσία του επερχόμενου από ό,τι μαθαίνουμε θρίλερ, θα γράψει και το σενάριο το οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζον Γουάτς είναι ένας από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες της Marvel έχοντας υπογράψει τη σκηνοθεσία των τριών τελευταίων Spider-Man, όπως και του επόμενου No Way Home, καθώς και της νέας ταινίας Fantastic Four που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής.

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρίσκονται και στη συμπαραγωγή της ατιτλοφόρητης μέχρι στιγμής ταινίας, μέσω των εταιρειών τους Smokehouse Pictures και Plan B Entertainment. Παράλληλα, τα ηχηρά ονόματα των δύο πρωταγωνιστών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των περισσοτέρων στούντιο και συνδρομητικών υπηρεσιών streaming περιεχομένου και η μάχη για την απόκτηση των δικαιωμάτων αναμένεται να είναι μέχρι τελικής πτώσεως. Μεταξύ των «μνηστήρων» συναντάμε τα: Warner Bros., Sony, Lionsgate, Netflix, Amazon, Universal, MGM, Annapurna.

Οι δύο κολλητοί έχουν παίξει μαζί πέντε φορές, μεταξύ των οποίων οι τρεις ταινίες του κινηματογραφικού franchise Ocean’s 11, στο οποίο μας απέδειξαν τη μεγάλη χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους. Θυμίζουμε ότι Κλούνεϊ και Πιτ συμπρωταγωνίστησαν για τελευταία φορά στην ταινία των αδελφών Κοέν με τίτλο Καυτό Απόρρητο (Burn After Reading) που κυκλοφόρησε το 2008.





