Στο δρόμο για τα Όσκαρ η ελληνική ταινία Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την ταινία Digger για τα Όσκαρ 2022.

Το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη είναι η ταινία που προτείνει στο ΥΠΠΟΑ η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία διεθνούς ταινίας των βραβείων Όσκαρ 2022.



Το Digger αναδείχτηκε μέσα από την ψηφοφορία των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε μέσω της ειδικής πλατφόρμας της και διήρκησε από την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 3 Οκτωβρίου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε αυτόνομη και μεταγενέστερη διαδικασία από αυτή της ανάδειξης των Βραβείων Ίρις, περιλαμβάνοντας και ταινίες που δεν συμμετείχαν στα Βραβεία της τρέχουσας χρονιάς, αλλά πληρούσαν την περίοδο επιλεξιμότητας της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου. Παρόμοια διαδικασία ακολουθεί η Βρετανική Ακαδημία (BAFTA) όπως και η Ισπανική (GOYA).

Λίγα λόγια για το Digger

H ταινία κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο. Όσον αφορά την υπόθεση αυτή ακολουθεί τον Νικήτα που ζει αποτραβηγμένος στο κτήμα του, στην καρδιά ενός πανέμορφου δάσους στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ και καιρό παλεύει με ένα εχθρό, το βιομηχανικό τέρας που σκάβει επιθετικά το βουνό και διαταράσσει την παρθένα φύση. Απειλεί τον ίδιο και την γη του, καθώς και όσους αντιστέκονται. Η μεγαλύτερη όμως απειλή για τον Νικήτα έρχεται από το πουθενά, με την ξαφνική άφιξη του γιού του μετά από 20 χρόνια απουσίας. Πατέρας και γιος γίνονται εχθροί κάτω από την ίδια στέγη και συγκρούονται μετωπικά. Με φόντο ένα τραυματισμένο τοπίο και μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, η ισορροπία μεταξύ ανθρώπων, φύσης και μηχανών αλλάζει δυναμικά καθώς εναλλάσσονται τους ρόλους του εχθρού και του λυτρωτή. Το έδαφος γίνεται όλο και πιο ασταθές. Για να γίνει και πάλι σταθερό, οι ήρωες πρέπει να σκάψουν βαθιά μέσα στη λάσπη.



Στο φιλμ συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Θίο Αλεξάντερ, Θύτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Παύλος Ιορδανόπουλος, Στέφανος Κουτσαρδάκης, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.





