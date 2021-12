Ανασκόπηση 2021: Οι ταινίες και οι σειρές που σάρωσαν στο Netflix

To «outsider» Squid Game έσπασε κάθε ρεκόρ στο Netlfix το 2021

Ανασκόπηση 2021: Τι είδαν περισσότερο οι συνδρομητές του Netflix το 2021.

Το 2021 είχε ιδιαίτερη σημασία για το Netflix, αφού δύο πρωτότυπες παραγωγές του αναδείχτηκαν σε σωστο «χρυσωρυχείο» για τον «γίγαντα» του streaming.



Ο λόγος για τη νοτιοκορεάτικη σειρά Squid Game που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία της και το Red Notice με πρωταγωνιστές τους Ντουέιν Τζόνσον, Γκαλ Γκαντότ και Ράιαν Ρέινολντς.



Οι δύο παραγωγές σάρωσαν τα ρεκόρ και σκαρφάλωσαν στην κορυφή των τσαρτ ανακατεύοντας ξανά τη λίστα με τις πιο επιτυχημένες σειρές και ταινίες της πλατφόρμας. Πλέον το Squid Game και το Red Notice φιγουράρουν ως η πιο επιτυχημένη σειρά και ταινία αντίστοιχα, στην ιστορία του Netflix.



Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά, ποιες άλλες ταινίες και σειρές βρίσκονται στα τσαρτ του Netflix για το 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν από το FlixPatrol.

Oι ταινίες του Netflix που σάρωσαν το 2021

10. Love Hard, Κωμωδία



Κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου 2021. 286 μέρες σε 90 χώρες στο Top 10 του Netflix.



9. Yes Day, Κωμωδία για όλη την οικογένεια

Kυκλοφόρησε στις 12 Μαρτίου 2021. 66 μέρες σε 81 χώρες στο Top 10 του Netflix.



8. The Guilty, Crime



Kυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 2021. 43 μέρες σε 83 χώρες στο Top 10



7. Fatherhood, Ντραμεντί

Kυκλοφόρησε στις 18 Ιουνίου 2021. 54 μέρες σε 82 χώρες στο Top 10 του Netflix.



6. The Mitchells vs. The Machines, Αnimated για όλη την οικογένεια

Κυκλοφόρησε στις 30 Απριλίου 2021. 74 μέρες σε 82 χώρες στο Top 10 του Netflix.



5. Army of Thieves, Δράσης.

Κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου 2021. 48 μέρες σε 90 χώρες στο Top 10 του Netflix.



4. Wish Dragon, Αnimated για όλη την οικογένεια.

Κυκλοφόρησε στις 11 Ιουνίου 2021. 88 μέρες σε 193 χώρες στο Top 10 του Netflix.

3. Army of The Dead, Δράσης.

Κυκλοφόρησε στο Netflix στις 14 Μαΐου του 2021. 92 μέρες σε 89 χώρες στο Top 10 του Netflix.



2. Red Notice, Δράσης.

Κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου 2021. 34 ημέρες σε 90 χώρες στο Top 10 του Netflix.



1. We Can Be Heroes, Νεανική ταινία.

Κυκλοφόρησε στις 25 Δεκεμβρίου 2020. 214 μέρες σε 82 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

Oι σειρές του Netflix που σάρωσαν το 2021

10. Maid

Κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 2021. 76 μέρες σε 88 χώρες στο Τop 10 του Netflix.



9. Ginny & Georgia

Κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 2021. 112 μέρες σε 78 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

8. Who Killed Sara?



Κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου 2021. 88 μέρες σε 79 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

7. Lucifer

Κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 212 μέρες σε 80 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

6. New Amsterdam

Κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018. 241 μέρες σε 72 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

5. Bridgerton

Κυκλοφόρησε στις 25 Δεκεμβρίου 2020. 132 μέρες σε 82 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

4. Sex/Life

Κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου 2021. 139 μέρες σε 82 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

3. La Casa de Papel



Κυκλοφόρησε στις 2 Φεβρουαρίου 2017. 350 μέρες σε 91 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

2. Lupin

Κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου 2021. 254 μέρες σε 83 χώρες στο Τop 10 του Netflix.

1. Squid Game