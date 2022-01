Oh My God: Δείτε το νέο βιντεοκλίπ της Adele

To τραγούδι Oh My God βρίσκεται μέσα στο πρόσφατο άλμπουμ της Adele, με τίτλο «30».

Η Adele μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο για το τραγούδι Oh My God, από το πρόσφατο άλμπουμ της 30. Το κλιπ ενώνει ξανά την Adele με τον σκηνοθέτη Σαμ Μπράουν, ο οποίος σκηνοθέτησε και το βίντεο του Rolling In The Deep, το 2010.



Η ενέργεια και η κίνηση του βιντεοκλίπ παρουσιάζουν τον άμεσο και αποπνικτικό τόνο του τραγουδιού, καθώς η Adele λέει «I know that it’s wrong, but I want to have fun». Δείτε το βίντεο του Oh My God αμέσως παρακάτω.

Το 30, το τέταρτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Adele συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts σε όλο τον κόσμο και είναι επίσημα τριπλά πλατινένιο στην Αμερική και διπλά πλατινένιο σε Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία και Κορέα.



Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και το 30 είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ για το 2021. Στην Αμερική βρίσκεται στο νούμερο ένα του Billboard Top Album Sales chart για επτά εβδομάδες.



Επίσης είναι το άλμπουμ με τις πιο γρήγορες πωλήσεις για το 2021 και το μοναδικό άλμπουμ που έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο σε φυσικό προϊόν. Το πρώτο single Easy On Me είναι μια παγκόσμια επιτυχία και έχει παραμείνει στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100 για 8 εβδομάδες. Το Easy On Me είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο ένα του U.S. Top 40 Radio για έκτη εβδομάδα, ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ της Adele με το Rolling In The Deep, όπου έμεινε για πέντε εβδομάδες το 2011. Με το που βγήκε το Easy On Me ήταν το τραγούδι που μπήκε στα περισσότερα ραδιοφωνικά playlists και το track με τις περισσότερες μεταδόσεις σε μόνο μια εβδομάδα. Το Easy On Me έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα.

H Adele θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της Weekends With Adele στο Las Vegas την 21η Ιανουαρίου, στο The Colosseum of Caesars Palace Hotel.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Ο «αναρχοαυτόφωτος» Τζίμης Πανούσης: Τέσσερα χρόνια από το φευγιό του λείπει περισσότερο από ποτέ

Πέθανε διάσημη τραγουδίστρια της ροκ μετά από μάχη με τον καρκίνο

Κρήτη: Θρήνος για την 21χρονη που «έσβησε» σε τροχαίο - Τα ερωτήματα και η βεντέτα (vid)