Πέθανε ο Φρεντ Πάρις, τραγουδιστής της επιτυχίας «In The Still Of The Night»

Ο Φρεντ Πάρις ήταν frontman του συγκροτήματος The Five Satins.

Σε ηλικία 85 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Φρεντ Πάρις, τραγουδιστής του συγκροτήματος The Five Satins. Σύμφωνα με ανάρτησή του γκρουπ στο Facebook, ο Πάρις πέθανε μετά από «σύντομη ασθένεια».

«Η οικογένεια των Five Satins είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια αλλά εκτιμά που μοιράστηκε τη μουσική του Φρεντ με χιλιάδες θαυμαστές και φίλους», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ο Πάρις έγραψε και τραγούδησε τη μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας με τίτλο In The Still of the Night. Το τραγούδι διασκεύασαν διάσημοι καλλιτέχνες και γκρουπ όπως οι Beach Boys και οι Boyz II Men. Το κομμάτι ακούστηκε επίσης σε ταινίες όπως οι Dirty Dancing, The Buddy Holly Story και πιο πρόσφατα στο The Irishman του Netflix.

Ο αείμνηστος τραγουδιστής μεγάλωσε στο New Heaven του Κονέκτικατ και έγραψε τους στίχους του τραγουδιού ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία σε μια βάση του αμερικανικού στρατού κοντά στη Φιλαδέλφεια. Αργότερα ηχογράφησε το κομμάτι στο υπόγειο μιας εκκλησίας το 1956 ενώ βρισκόταν σε άδεια στη γενέτειρά του.

Το τραγούδι σκαρφάλωσε στο Billboard Hot 100 σε τρεις διαφορετικές χρονιές. Το 1956, το 1960 και το 1961. Μερικές φορές αναφέρεται και ως In The Still of the Nite για να αποφευχθεί η σύγχυση με ένα τραγούδι του Κόουλ Πόρτες του 1937 με τον ίδιο τίτλο.



Όλα αυτά τα χρόνια ο Πόρτερ συνέχισε να παίζει ως frontman σε μπάντες όπως οι Fred Parris And The Restless Hearts και Black Satin.





