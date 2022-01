Η επιστροφή του Ozark και οι νέες ταινίες στο Netflix για αυτή την εβδομάδα

To πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Ozark έρχεται στο Netflix στις 21 Ιανουαρίου

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 17 έως 23 Ιανουαρίου 2022.

Ιδιαίτερα «φτωχή» σε νέες κυκλοφορίες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η νέα εβδομάδα για το Netflix. Η μόνη σειρά που έχουμε να περιμένουμε είναι το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Ozark, που αποτελεί και το μοναδικό highlight της εβδομάδας, αλλά και δύο νέες ταινίες.



Δείτε αναλυτικά ό,τι νέο έρχεται στο Netflix για την εβδομάδα 17 έως 23 Ιανουαρίου 2022.

Σειρές του Netflix

21/1/2022

Όζαρκ: Σεζόν 4 Μέρος 1 (Ozark: Season 4 Part 1)



Η απαλλαγή από το καρτέλ μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά οι φθαρμένες οικογενειακές σχέσεις των Μπερντ ίσως τους ξεκάνουν οριστικά.



Ταινίες του Netflix

20/1/2022

Βασιλική Μεταχείριση (The Royal Treatment)



Η κομμώτρια από τη Νέα Υόρκη Ίζι αρπάζει την ευκαιρία να εργαστεί στον γάμο ενός γοητευτικού πρίγκιπα. Όταν όμως οι δυο τους φλερτάρουν, θα νικήσει ο έρωτας ή το καθήκον;

21/1/2022

Μόναχο: Στα Πρόθυρα Πολέμου (Munich - The Edge of War)



Το φθινόπωρο του 1938, ένας Βρετανός δημόσιος υπάλληλος και ένας Γερμανός διπλωμάτης συνωμοτούν στο Μόναχο για να αποτρέψουν έναν πόλεμο. Από βιβλίο του Ρόμπερτ Χάρις.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

18/1/2022

The Puppet Master: Το Κυνήγι του Υπέρτατου Απατεώνα (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman)



Σε αυτήν την ψυχοφθόρα σειρά ντοκιμαντέρ, ένας απάνθρωπος απατεώνας παριστάνει τον Βρετανό κατάσκοπο ενώ χειραγωγεί και κλέβει από τα θύματά του και τις οικογένειές τους.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

18/1/2022

Mighty Express: Τρενομπελάδες (Mighty Express: Train Trouble)



Ένα πονηρό δίδυμο ξεγέλασε τα τρένα και κατέλαβε το Κέντρο Αποστολών! Μπορεί ο Φλίκερ να δείξει το ταλέντο του στις ράγες για να σώσει την κατάσταση και τους φίλους του;

21/1/2022

That Girl Lay Lay



Η ιδιόρρυθμη μαθήτρια Σέιντι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στο λύκειο και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό, όταν το κουλ άβατάρ της ζωντανεύει ως η ασυγκράτητη φίλη Λέι Λέι.





