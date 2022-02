Νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι ηθοποιός του «Walking Dead»

Ο ηθοποιός Moses J. Moseley βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του.

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ο ηθοποιός Moses J. Moseley, γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή στην επιτυχημένη σειρά Walking Dead. Ο Moseley έχασε τη ζωή του στα 31 του χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, o ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στην Ατλάντα της Τζόρτζια στις 26 Ιανουαρίου, έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος είχε μέρες να δώσει ίχνη ζωής και στις 24 Ιανουαρίου η οικογένειά του τον δήλωσε ως αγνοούμενο. Τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν από το σύστημα του GPS που είχε στο αυτοκίνητό του.

Ο Moseley γεννήθηκε στην Νότια Καρολίνα και ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική και το μόντελινγκ το 2010.

Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την πασίγνωστη σειρά του AMC, The Walking Dead, όπου υποδύθηκε το ζόμπι, ενώ συμμετείχε επίσης στις σειρές Watchmen, Queen of the South και American Soul. Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες Joyful Noise, Trouble With The Curve, The Internship, και The Hunger Games: Catching Fire.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Η Tabatha Minchew, μάνατζερ και φίλη του ηθοποιού, μεταξύ άλλων ανέφερε: «αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν. Ένα τόσο λαμπερό φως στα μάτια όλων».

