Τώρα μπορείτε να διαβάσετε online το σενάριο του «Spider-Man: No Way Home»

Spoiler Alert: Το άρθρο περιέχει αρκετές λεπτομέρειες και spoilers που αφορούν την υπόθεση της ταινίας.

To «Spider-Man: No Way Home» έγινε γρήγορα μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες στις ΗΠΑ και στον κόσμο, αφού κατέρριψε τα ρεκόρ εισπράξεων της εποχής της πανδημίας με την κυκλοφορία της τον Δεκέμβριο του 2022, συγκεντρώνοντας πλέον έσοδα που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο παγκόσμιο box office.

Οι Έρικ Σόμερς και Κρις ΜακΚένα έγραψαν το σενάριο με τον Τομ Χόλαντ για ακόμα μια φορά στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και πασίγνωστου υπερήρωα, Spider-Man.

Η ταινία ακολουθεί τον Πίτερ Πάρκερ ακριβώς μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην ταινία «Spider-Man: Far From Home», στην οποία αποκαλύφθηκε η κρυφή ταυτότητα του Spider-Man και πλέον ο κόσμος γνωρίζει ποιος είναι.

Πάντως όλα τα μυστικά της ταινίας αποκαλύπτονται, καθώς στο Deadline είναι διαθέσιμο το σενάριο 182 σελίδων. Το σενάριο έφερε τον τίλο «Serenity Now» για λόγους μυστικότητας.

Η ταινία τελειώνει με τον Doctor Strange (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) να καταφεύγει σε ένα ξόρκι για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο να ξεχάσει την ύπαρξη του Πίτερ Πάρκερ. Ωστόσο, αυτό περιλαμβάνει τον φίλο του Peter Ned (Jacob Batalon) και τη σύντροφό του MJ (Zendaya).

Ενώ ο Πίτερ Πάρκερ αρχικά είχε προετοιμαστεί να ξανασυστηθεί στην MJ και να εξηγήσει την κοινή τους ιστορία, την επισκέπτεται στη δουλειά σε ένα καφέ και αποφασίζει να την αφήσει στην ασφάλεια της νέας της ζωής.

Η σκηνή περιγράφεται λεπτομερώς στο σενάριο που γράφτηκε από τους Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς.

Αν και το τέλος φαινόταν να υποδηλώνει ότι σε μελλοντικές ταινίες του Spider-Man ο χαρακτήρας του Τομ Χόλαντ μπορεί να προχωρά σε μια νέα ζωή χωρίς την MJ ή τον Ned, κάποιες γραμμές στο σενάριο αφήνουν να εννοηθεί ότι μια επανένωση θα μπορούσε τελικά να είναι πιθανή.



Το «Spider-Man: No Way Home» είναι επίσημα η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στο box office από το 2019, ξεπερνώντας τον «Τιτανικό» στη λίστα των 10 κορυφαίων παγκοσμίως όλων των εποχών.

Η Marvel δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες μιας άλλης ταινίας Spider-Man, αλλά αναμένεται ευρέως ότι ο Τομ Χόλαντ θα επαναλάβει τον ρόλο.



