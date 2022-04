Πέθανε γνωστή ηθοποιός της σειράς «The Sopranos»

Η ηθοποιός Ρέι Άλεν πέθανε την Τετάρτη 6 Απριλίου, σε ηλικία 95 ετών.

Η Ρέι Άλεν, ηθοποιός της σειράς The Sopranos και All In The Family «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.



Ο εκπρόσωπός της, Κάιλ Φριτζ δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η Άλεν «ήταν μια από τις πιο χαρισματικές ηθοποιούς» που έχει συνεργαστεί ποτέ ο ίδιος.



Η Άλεν άφησε την τελευταία της πνοή χθες Τετάρτη, 6 Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε ο Φριτζ.

«Ήταν μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς με τις οποίες είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που ήμουν μέρος του απίστευτου ταξιδιού της», ανέφερε ο Φριτζ.



Η Άλεν είχε κερδίσει το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό το 1971 για το And Miss Reardon Drinks A Little και εμφανίστηκε επίσης στα A League Of Their Own, Stargate, Seinfeld, NYPD Blue, Grey's Anatomy, και πολλές ακόμα τηλεοπτικές σειρές.



Στην επιτυχημένη σειρά του ΗΒΟ, η ηθοποιός έπαιξε τη θεία του Tony Soprano, Quintina Blundetto, η οποία ήταν η μητέρα του ξαδέλφου του Tony, Anthony «Tony B» Blundetto (που υποδύθηκε ο Στιβ Μπουσκέμι).



Η είδηση του θανάτου της ακολουθεί αυτή του συμπρωταγωνιστή της στη σειρά The Sopranos, Πολ Χέρμαν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα. Ο Χέρμαν έπαιξε τον Peter "Beansie" Gaeta και είχε μεγάλους ρόλους στις ταινίες The Irishman, Entourage, Goodfellas, Silver Linings Playbook και American Hustle.



