Ελληνικό box office: Ποιες ταινίες είδαμε στα σινεμά το πρώτο τετραήμερο του Μαΐου

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό box office

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 5 έως 8 Μαΐου 2022.

Το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», το νέο blockbuster και 28η ταινία της Marvel, σάρωσε και το ελληνικό box office, εκτοξεύοντας των αριθμό εισιτηρίων σε παλιές καλές εποχές...



Με 114.008 εισιτήρια, το νέο «Doctor Strange» φιγουράρει στην κορυφή της λίστας για το τετραήμερο που πέρασε, αφήνοντας τον «Άνθρωπο από τον Βορρά» στην δεύτερη θέση.



Κατά το τετραήμερο από την 5η έως την 8η Μαΐου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα κόπηκαν 138.727 εισιτήρια.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο 5 έως 8 Μαΐου 2022.

1. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 114.008 (183 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 114.008 εισιτήρια (1η εβδομάδα προβολής)

2. «Ο άνθρωπος από τον Βορρά», εισιτήρια 4.346 (36 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 37.864 (3η εβδομάδα προβολής)

3. «Η μνήμη του δολοφόνου», εισιτήρια 3.559 (24 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 14.891 (2η εβδομάδα προβολής)

4. «Sonic: Η Ταινία 2», εισιτήρια 2.357 (50 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 69.454 (6η εβδομάδα προβολής)

5. «Αίνμπο: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου», εισιτήρια 2.329 (48 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 8.369 (2η εβδομάδα προβολής)

6. «100% Λύκος», εισιτήρια 2.306 (53 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 2.306 εισιτήρια (1η εβδομάδα προβολής)

7. «Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ», εισιτήρια 2.208 (19 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 70.510 (4η εβδομάδα προβολής)

8. «Τα Κακά Παιδιά», εισιτήρια 2.085 (27 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 53.521 (7η εβδομάδα)

9. «Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή», εισιτήρια 1.348 (34 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.348

10. «Full Time», εισιτήρια 1.054 (11 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.054 (1η εβδομάδα)





