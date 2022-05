Η Λέα Σεϊντού θα είναι η νέα «Εμμανουέλα»!

Η soft-core σειρά ταινίων με την «Εμμανουέλα» έκανε τη Σίλβια Κριστέλ σύμβολο του σεξ.

Η θρυλική Εμμανουέλα επιστρέφει ξανά στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα με μια ηθοποιό που δεν περίμενε κανείς! Η Λέα Σεϊντού λοιπόν, αναβιώνει την Εμμανουέλα, τη θρυλική ηρωίδα της Εμανουέλ Αρσάν που άφησε εποχή στο ερωτικό σινεμά.

Η νέα ταινία θα είναι στην αγγλική γλώσσα σε σκηνοθεσία της Οντρέ Ντιγουάν η οποία έχει βραβευτεί με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας το 2021, για το φιλμ Γεγονός (Happening). Το σενάριο θα φέρει την υπογραφή των Ντιγουάν και Ρεμπέκα Ζλοτοφσκί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ αποτελεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο της Ντιγουάν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η προσέγγιση της σκηνοθέτριας και η εκ νέου διασκευή του βιβλίου της Αρσάν.

Το σίγουρο είναι ότι το remake θα διαφέρει αρκετά από την soft-core ταινία του 1974 που σκηνοθέτησε ο Ζιστ Ζεκέν και έκανε σταρ τη Σίλβια Κριστέλ.



Το πρότζεκτ ανοικοινώθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών που ανοίγει σήμερα τις πόρτες του και όπου η Σεϊντού συμμετέχει με δύο ταινίες: το Crimes of the Future του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και το One Fine Morning της Mia Hansen-Love. Πρόσφατα είδαμε την ηθοποιό να πρωταγωνιστεί στις ταινίες No Time to Die και The French Dispatch.





