Disney: O Γκάι Ρίτσι θα σκηνοθετήσει το «ζωντανό» ριμέικ του Ηρακλή

Μετά τον Αλαντίν, ο Γκάι Ρίτσι συνεργάζεται ξανά με την Disney για να «ζωντανέψουν» τον Ηρακλή.

O Γκάι Ρίτσι θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του live action ριμέικ του Ηρακλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ο γνωστός σκηνοθέτης έχει ήδη συμφωνήσει με το στούντιο με σκοπό να επαναλάβουν από κοινού την εισπρακτική επιτυχία του 2019 με το live action του Αλαντίν και πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Deadline, πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται η AGBO, εταιρεία των αδερφών Τζόε και Άντονι Ρούσο (Avengers: Endgame). Το σενάριο του φιλμ θα έχει την υπογραφή του Ντέιβ Κάλαχαμ (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία για το νέο live action της Disney. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων Ηρακλής, κυκλοφόρησε το 1997 με εισπράξεις που έφτασαν τα 252 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Όσον αφορά τον Ρίτσι, τελευταία του κινηματογραφική δουλειά είναι το ατιτλοφόρητο –ακόμα- φιλμ δράσης με πρωταγωνιστή των Τζέικ Τζίλενχαλ, ενώ αναμένεται και το Operation Fortune με πρωταγωνιστή τον καλό του φίλο, Τζέισον Στέιθαμ.

