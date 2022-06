Ελληνικό box office: Αυτές τις ταινίες είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 16 έως 19 Ιουνίου 2022.

To spinoff του Toy Story, με τίτλο Lightyear, που αφηγείται την ιστορία του αστροναύτη Μπαζ, κέρδισε το ελληνικό κοινό που το έστειλε κατευθείαν στην κορυφή του ελληνικού box office από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.



Το Jurassic World: Kυριαρχία υποχώρησε στην τρίτη θέση της λίστας, ενώ το σίκουελ του Top Gun συνεχίζει σταθερά τις υψηλές πτήσεις από τη δεύτερη θέση.



Αρκετά καλά τα πήγε επίσης Το Τέλειο Αφεντικό με τον Χαβιέ Μπαρδέμ που φιγουράρει στην τέταρτη θέση, ενώ για ακόμα μια φορά οι σινεφίλ προτίμησαν κλασικές αξίες όπως τα Μερικοί το Προτιμούν Καυτό και Ο Άγνωστος του Εξπρές.



Κατά το τετραήμερο από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 30 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 71.967 εισιτήρια.



1. «Lightyear», εισιτήρια 16.192 (153 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 16.192 (1η εβδομάδα προβολής)



2. «Top Gun: Maverick», εισιτήρια 15.768 (99 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 202.238 (4η εβδομάδα προβολής)



3. «Jurassic World: Κυριαρχία», εισιτήρια 13.744 (119 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 64.503 (2η εβδομάδα προβολής)



4. «Το τέλειο αφεντικό», εισιτήρια 10.003 (18 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 10.003 (1η εβδομάδα προβολής)



5. «Υψηλή ραπτική», εισιτήρια 1.934 (18 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.934 (1η εβδομάδα προβολής)



6. «Μερικοί το προτιμούν καυτό», εισιτήρια 1.824 (4 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.824 (1η εβδομάδα προβολής)



7. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 1.535 (17 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 230.233 (7η εβδομάδα προβολής)



8. «Ο άγνωστος του εξπρές», εισιτήρια 1.498 (4 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.498 (1η εβδομάδα προβολής)



9. «Μαγνητικά πεδία», εισιτήρια 1.240 (12 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 18.181 (5η εβδομάδα προβολής)



10. «Ενκάντο», εισιτήρια 1.195 (11 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 90.335 (30ή εβδομάδα προβολής)

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr