Rockwave Festival: 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους Social Distortion

Οι Social Distortion έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Rockwave Festival.

Το Σάββατο 22 Ιουλίου, οι Social Distortion θα πραγματοποιήσουν -επιτέλους- την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, εκπληρώνοντας έτσι ένα χρόνια απωθημένο και ένα κρυφό όνειρο χιλιάδων φαν τους στη χώρα μας.

Οι Αμερικανοί θα ανέβουν στη σκηνή του Terra Vibe Park στη Μαλακάσα, στο πλαίσιο του φετινού Rockwave Festival, έχοντας στις αποσκευές τους την τελευταία κυκλοφορία τους με τίτλο «Hard Times and Nursery Rhymes».

To lineup του Rockwave συμπληρώνεται με τους Amenra, Allochiria, Κροταλίας και Half Gramme of Soma.



Παρακάτω θα διαβάσεις 10 πράγματα που θα ήθελες να γνωρίζεις για τους Social Distortion

1. Οι Social Distortion κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ «Mommy’s Little Monster» το 1983. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία της μπάντας, 13th Floor Records.

2. Το «Another State of mind» από τον πρώτο τους δίσκο, «Mommy's Little Monster» ήταν ενα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV.

3. Μετά από αυτό το άλμπουμ ο frontman του γκρουπ, Mike Ness, μπήκε σε κλινική απεξάρτησης από την ηρωίνη. Επίσης είχε μπει στη φυλακή για μικροαδικήματα.

4. Το 1986 ο Mike επέστρεψε «καθαρός» και οι Social Distortion κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους «Prison Bound».

5. Το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομα της μπάντας, «Social Distortion» το 1990 ψηφίστηκε ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς και τους έκανε γνωστούς σε όλο τον πλανήτη. Από αυτό ξεχώρισαν τραγούδια όπως τα «Story of My Life», «Ball and Chain» και η διασκευή του «Ring of Fire» του Johnny Cash.



6. O Mike Ness είναι καλός φίλος με τον Bruce Springsteen. Οι δυο τους έχουν «τζαμάρει» αρκετές φορές μαζί, ενώ το «αφεντικό» έκανε και μια guest συμμετοχή στο σόλο άλμπουμ του Mike, «Cheating at Solitaire».

7. O Mike Ness είναι ο μόνος που έχει απομείνει από τα αρχικά μέλη των Social Distortion.

8. Ο frontman του συγκροτήματος έχει επηρεαστεί από διάφορα είδη μουσικής: από τον Johnny Cash μέχρι τους Rolling Stones.



9. Το τραγούδι «When The Angel Sings» το οποίο περιέχεται στο άλμπουμ «Light, White, Heat, White Trash» του 1995, είναι αφιερωμένο στη γιαγιά του Ness. Στο ίδιο άλμπουμ συναντάμε επίσης τη διασκευή στο «Under My Thumb» των Rolling Stones.

10. Το άλμπουμ του 2004 «Sex, Love and Rock ‘n’ Roll» είναι αφιερωμένο στον εκλιπόντα Dennis Dannell, κιθαρίστα, συνιδρυτικό μέλος των Social Distortion και παιδικό φίλο του Ness.



Πληροφορίες εισιτηρίων

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 44 ευρώ

Τιμή Ταμείου: 50 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public on line: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

