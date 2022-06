Αυτό είναι το τελικό line up του Rockwave Festival 2022

Το Rockwave Festival επιστρέφει την Παρασκευή 22 Ιουλίου στο Terra Vibe Park.

Tο Rockwave lineup της πολυαναμενόμενης, πρώτης εμφάνισης των Social Distortion στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών από τα πιο «καυτά» συγκροτήματα για τις σκηνές που κάθε ένα εκπροσωπεί.

Οι Allochiria θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά post/sludge metal σχήματα που υπάρχουν στη χώρα μας και τα live τους συζητιούνται εδώ και αρκετά χρόνια σε γνωστά ψηφιακά καφενεία.

Ο Κροταλίας εκπροσωπεί στο φετινό Rockwave την αναδυόμενη ελληνόφωνη punk σκηνή της χώρας μας και με τις τραγουδάρες του, είμαστε σίγουροι ότι θα μας «τσιμπήσει» άγρια.

Οι Half Gramme of Soma, μπαρουτοκαπνισμένοι ήρωες του ελληνικού heavy rock επιστρέφουν ξανά σε μεγάλο σανίδι για να ξεκινήσουν το party του Rockwave.





Allochiria

Allochiria



Οι Allochiria είναι μια post-sludge μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2008 και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει ένα ομώνυμο EP και δύο albums, το Omonoia το 2014 και Throes (Art of Propaganda) το 2017. Η τρίτη τους δισκογραφική δουλειά βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιξαρίσματος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2023.

Το συγκρότημα έχει μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως οι Deafheaven, Year of No Light, Altar of Plagues, Toundra, Minsk, Harakiri for the Sky και Deaf Kids μεταξύ άλλων.

Κροταλίας

Κροταλίας



Ο Κροταλίας είναι το desert punk κουαρτέτο από την Αθήνα με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα που χαρακτηρίζεται από western επιρροές, ελληνόφωνο στίχο και γρεζάτες punk διφωνίες.



Έχει κυκλοφορήσει ένα split ΕΡ βινύλιο 5 τραγουδιών με τίτλο «Για μια θέση στον ήλιο» το 2016 μαζί με τους Junkheart.

Μετά το ντεμπούτο του και αρκετές συναυλίες ανά την Ελλάδα κυκλοφόρησε τρία digital singles (Δαίμονας, Όταν θα Σβήσουν τα Φώτα, Μετά τη Βροχή) από το πρώτο LP «Ο τελευταίος άνθρωπος στη Γη», ο οποίος κυκλοφόρησε ψηφιακά και σε βινύλιο τον Απρίλιο του 2020.

HALF Gramme of SOMA

HALF Gramme of SOMA



Από το 2011 που η πρώτη μορφή των ΗALF Gramme of SOMA ξεκίνησε να συνδυάζει heavy rock με ετερόκλητες επιρροές, έχουν αλλάξει πολλά. Το 2013 το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους έδειξε μια μπάντα που θεωρεί τη σκηνή το φυσικό της χώρο και έχτισε γρήγορα τη φήμη τους σχετικά με τις live εμφανίσεις.

Το EP Marche au Noir την επόμενη χρονιά έστρωσε το δρόμο για τη συνέχεια και το επόμενο κεφάλαιο οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2015 με την ανανέωση των μελών της μπάντας από την ευρύτερη «Καπνιστική Κοινότητα», που εδρεύει στον 13ο όροφο διάσημης πολυκατοικίας στον Πειραιά.



Όλα αυτά έδειξαν το ουσιαστικό δείγμα γραφής και κυρίως το που βρίσκονται οι Ηalf Gramme of Soma το 2017, τη χρονιά που το album Groove is Black προσγειώθηκε για να ταρακουνήσει το βραχώδη πλανήτη μας με απόκοσμες μελωδίες και να εισπράξει πολύ θερμή υποδοχή από το κοινό και το μουσικό τύπο.

Το φθινόπωρο του 2018 πραγματοποίησαν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν παίξει σε όλες τις σκηνές της χώρας μαζί με κορυφαία ονόματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πλέον είναι έτοιμοι για τη νέα post-covid εποχή ξεκινώντας με τις συναυλίες αλλά και την ολοκλήρωση της νέας τους κυκλoφορίας που αναμένεται σύντομα.



Amenra



Ένα από τα συναρπαστικότερα συγκροτήματα του ακραίου εναλλακτικού ήχου έρχεται να ξορκίσει τους εσωτερικούς μας δαίμονες στο Rockwave.

Ζόφος. Αυτή η λέξη περιγράφει τον ήχο και την ατμόσφαιρα των Βέλγων post-metal AMENRA.





Η μουσική τους είναι προσιτή και ακραία ταυτόχρονα - δεν είναι ακραία μόνο λόγω του θορύβου και της παραμόρφωσης, αλλά κυρίως επειδή μπορεί να κάνει κάποιον να γονατίσει - κυριολεκτικά και μεταφορικά. Προκαλεί ακραία συναισθήματα έως ότου έρθει η κάθαρση, η λύτρωση. Το ίδιο συμβαίνει και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Ο Colin H. van Eeckhout γονατιστός, στο βάθος της σκηνής, με την πλάτη στο κοινό, ουρλιάζει στο σκοτάδι, η φωνή του πνίγεται από τις κιθάρες, αλλά επιμένει, αντέχει. Αντηχεί τις σκέψεις όλων, τον πόνο, τη θλίψη, όποιο σκοτεινό συναίσθημα πνίγει τους θεατές, εκφράζει ό,τι θέλουν να βγάλουν από μέσα τους. Κάποια στιγμή σηκώνεται και στρέφεται στο κοινό. Βγαίνει στο φως. Ο πόνος είναι ακόμη εδώ αλλά είναι λιγότερο οξύς. Κάθαρση και Λύτρωση.

Οι Amenra δημιουργήθηκαν το 1999 στη Δυτική Φλάνδρα στην πόλη Kortrijk, όταν ο τραγουδιστής Colin H. van Eeckhout και ο κιθαρίστας Mathieu Vandekerckhove εγκατέλειψαν το hardcore συγκρότημα Spineless γιατί ήθελαν να γράψουν μουσική με «περισσότερη καρδιά και ψυχή». Από τότε βάζουν καρδιά και ψυχή σε κάθε νότα, κάθε λέξη και εικόνα αλλάζοντας την πορεία της ζωής των ανθρώπων.

«Έχουμε μια ιστορία να αφηγηθούμε και είναι πάντα η ίδια. Πάντα γράφω για τον πόνο της ζωής. Πάντα χρησιμοποιώ τις προσωπικές εμπειρίες ως αναφορά για να μιλήσω όσο πιο αληθινά και ειλικρινά μπορώ, από καρδιάς. Προσπαθώ να λυγίσω το σκοτάδι στο φως.... Από την αρχή, η πρόθεσή μας με τα Mass άλμπουμ ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για αναστοχασμό, μια βάση για ενδοσκόπηση. Εκείνη τη στιγμή που γονατίζεις και κάνεις ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις»

Η μουσική ταυτότητα των Amenra είναι ένα μείγμα doom metal, sludge metal, post-metal και hardcore punk ενώ παράλληλα μία βαθιά πνευματικότητα διαπνέει τους στίχους τους. Οι ατμοσφαιρικές ζωντανές τους εμφανίσεις έχουν χαρακτηριστεί ως "entrancing communions", μία συναρπαστική κοινωνία όσων συμμετέχουν, μια εμπειρία-μέθεξη.





Το 2021 κυκλοφόρησαν το "De Doorn", την πέμπτη full length δουλειά τους – την πρώτη που δεν εντάσσεται στo πλαίσιο των "Mass" κυκλοφοριών τους.

Το "De Doorn", που σημαίνει αγκάθι, γράφτηκε στα φλαμανδικά, τη μητρική τους γλώσσα, σα μία πράξη απελευθέρωσης. Αποκαλύπτει περισσότερο από όλα τα άλμπουμ τους το αληθινό πρόσωπο τους, αποτελεί την πιο γνήσια έκφρασή τους. Αρχικά γράφτηκε ως μέρος των περίφημων "Fire Rituals" που το συγκρότημα διοργάνωσε στη Γάνδη. Ερμήνευσαν τα τραγούδια γύρω από ένα τεράστιο ξύλινο γλυπτό μέσα στο οποίο οι θεατές είχαν ρίξει προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που είχαν χάσει ή και σημειώματα με «οδυνηρές» για αυτούς λέξεις – φράσεις. Όλα αυτά από τα οποία ήθελαν να απαλλαγούν. Ένα τελετουργικό εξαγνισμού, μια προσπάθεια να ανακουφιστεί η ψυχή, να απαλύνει τον πόνο της απώλειας. Μέσα από τη μουσική.

«Η πρωτοποριακή μουσική τους είναι ακραία με κάθε δυνατό τρόπο: ηχητικά, συναισθηματικά και πνευματικά» έγραψε ο Remfry Dedman στον The Independent.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Τιμές Εισιτηρίων



Προπώληση: 44 ευρώ

Τιμή Ταμείου: 50 ευρώ





Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public on line: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.







