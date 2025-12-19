Διακοπές νερού την Παρασκευή (19/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Παρασκευή (19/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Περιοχή

Ημερομηνία

Τύπος

Σημείο

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

19/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Χατζηανέστη και Χατζηανέστη 14Β (πάροδος)

Αιγάλεω

19/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Καππαδοκίας και Επαμεινώνδα

Γλυφάδα

19/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Βαλαωρίτου και Ανθέων

Ηράκλειο (Νέο Ηράκλειο)

19/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Πρασίνου Λόφου και Βαλτετσίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος κορυφής: Χωρίς συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ