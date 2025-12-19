Διακοπές νερού την Παρασκευή (19/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
19/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Χατζηανέστη και Χατζηανέστη 14Β (πάροδος)
Αιγάλεω
19/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Καππαδοκίας και Επαμεινώνδα
Γλυφάδα
19/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Βαλαωρίτου και Ανθέων
Ηράκλειο (Νέο Ηράκλειο)
19/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Πρασίνου Λόφου και Βαλτετσίου
