Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ

Ο Νότης έβγαλε εκτός εαυτού τη Ζωή

Τελικά η εξεταστική εξελίσσεται σε stand up comedy της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Την εξόργισε η καταγγελία του Νότη Μηταράκη για την εμπλοκή της με συγκεκριμένη ΜΚΟ και τώρα θα την πληρώσουν όλοι... Εκτός του ότι κατάφερε να βγάλει εκτός εαυτού και τον Άκη Σκέρτσο ο οποίος θα υποβάλλει μήνυση εναντίον της, το καταπληκτικό είναι ότι έμπλεξε μέχρι και τον Άδωνι Γεωργιάδη σε υπόθεση παιδεραστίας η οποία δεν αφορούσε βέβαια τον υπουργό Υγείας αλλά έναν άλλο Γεωργιάδη το Νίκο (πρώην βουλευτή της ΝΔ) που ουδεμία σχέση έχει με τον Άδωνι. Ψυχική θύελλα... Όλα στο μίξερ. Αντί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρωτούσε τον Σκέρτσο και τον Μυλωνάκη για τις δραστηριότητες των συζύγων τους... Να μεταφέρω προκαταβολικά τη συμπάθεια μου στον Κυριάκο Μητσοτάκη διότι η Ζωή έχει αποκτήσει ότι για κάθε μήνυση που θα δέχεται θα κάνει 3 μηνύσεις στον πρωθυπουργό!

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη

Τελικά στην εξεταστική συμβαίνουν διάφορα ωραία περιστατικά. Χθες κατέθεσε ο Άκης Σκέρτσος ο οποίος ρωτήθηκε για το γεγονός ότι μαζί με τον Πιερρακάκη και τον Αυγενάκη βρέθηκαν και φωτογραφήθηκαν το 2024 στο σπίτι των Ξυλούρηδων. Ο υπουργός Επικρατείας ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε σε ποιανού το σπίτι πήγε... «Μας πήγε ο Αυγενάκης να δούμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και να ξεκουραστούμε... », είπε απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη... φανερά εκνευρισμένος. Ο κ. Σκέρτσος προσπάθησε να περάσει στην αντεπίθεση, απαντώντας σε υψηλό τόνο τόνισε πως «δεν ζητάς ποινικό μητρώο» όταν πας σε ένα σπίτι ψηφοφόρου, ενώ σε άλλο σημείο αντέτεινε ότι «οι άνθρωποι που κυβερνούν δεν γίνεται να είναι κλεισμένοι σε γραφεία». Μην μου πείτε ότι έχει άδικο. Οι άνθρωποι που κυβερνούν πρέπει να είναι κοντά στον λαό και στους βιοπαλαιστές...

Στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ

Απανωτά λάθη κάνει η κυβέρνηση στις πληρωμές των αγροτών. Μετά την οργή και τις καταγγελίες των αγροτών για την παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ της ασφαλιστικής εισφοράς χωρίς να έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, αναγκάστηκε να βγει στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και να πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν δικαιολογείται από πουθενά και με τίποτα και ελπίζει πως τις επόμενες ώρες ότι θα πληρωθεί. Μάλιστα από το Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν να βρουν ποιος ευθύνεται για τη νέα γκάφα που εκθέτει συνολικά την κυβέρνηση... Πάντως διοικητής του ΕΛΓΑ είναι ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αλέξανδρος Λυκουρέντζος.

Οι φωτιές που άναψε ο Μπακογιάννης στον θείο του

Η κόντρα Αλαφούζου - Μαξίμου για τη χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ του Παπαχελά δεν ξεκίνησε από την κυβέρνηση. Ξεκίνησε από τον Κώστα Μπακογιάννη και την Αλεξία παρά το γεγονός ότι τόσο η Ντόρα, αλλά και ο Κυριάκος έχουν άριστες σχέσεις με τον Παπαχελά. Παρόλα αυτά ο πρώην δήμαρχος δεν έκανε πίσω... Βλέπετε η υπόθεση αφορά τη μνήμη του πατέρα του. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που ο Κώστας βγαίνει εκτός γραμμής από τον θείο του και τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Άλλωστε για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις ο Κώστας έχει ακόμα μια εσωτερική πικρία και δεν μπορεί να λησμονήσει ότι ο μηχανισμός του Μαξίμου δεν τον στήριξε στις δημοτικές εκλογές με αποτέλεσμα να χάσει από τον Δούκα.

Έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά

Προβλέπω στο υπουργείο Οικονομικών να έχουμε σημαντική αναβάθμιση. Και εξηγούμαι. Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που θα έχει από εδώ και στο εξής ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Eurogroup θα χρειαστεί κάποιος να πάρει στις πλάτες του τα εσωτερικά της οικονομίας. Προσωπικά δεν βλέπω να μπαίνει άλλος στο συγκεκριμένο υπουργείο. Ο σημερινός υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς εύκολα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στη θέση του αναπληρωτή υπουργού και όλα θα δουλεύουν ρολόι... Άλλωστε Πιερρακάκης και Πετραλιάς έχουν άψογη συνεργασία και πολύ καλή χημεία.

Η Alpha Bank, το rebrading καταστημάτων και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει

Από τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη φάνηκε πως στόχος της τράπεζας αποτελεί το 2026 να είναι… χρονιά των πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank ετοιμάζεται να κάνει ένα ολοκαίνουργιο rebranding στα καταστήματά της, με σκοπό να γίνει πιο φιλική και πελατοκεντρική. Επιπλέον, θα δώσει βάρος στον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών της, ενώ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit. Βεβαίως εκτός από rebrading καταστημάτων καλό θα ήταν η Alpha Bank να ανοίξει περαιτέρω τη στρόφιγγα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις γιατί αυτό αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Μαζί ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ στο νέο μητροπολιτικό πάρκο στο Φάληρο και

Τελικά, φαίνεται πως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ (Όμιλος Metlen) αποφάσισαν να βαδίζουν μαζί στον μεγάλο διαγωνισμό για το νέο μητροπολιτικό πάρκο στο Φάληρο, και μάλιστα χωρίς αντίπαλο. Μετά από αρκετές περιπέτειες και καθυστερήσεις, η διαδικασία προχωράει ξανά. Η καθυστέρηση δύο μηνών οφείλεται στην προσφυγή του σχήματος ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ, η οποία όμως απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ, και τώρα η Περιφέρεια Αττικής θέλει να τελειώσει το έργο μέχρι το τέλος του 2028. Για να το πετύχουν, ο ανάδοχος πρέπει να έχει κλειδώσει μέσα στον Ιανουάριο.Ε ίναι μια σημαντική εξέλιξη, αφού μετά από σχεδόν επτά χρόνια ταλαιπωρίας και το φόβο ότι το έργο θα μείνει χωρίς χρηματοδότηση, φαίνεται πως μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η δεύτερη φάση της ανάπλασης του Φαληρικού, που αφορά 540 στρέμματα, μπαίνει και πάλι σε τροχιά υλοποίησης. Το πάρκο «Αέναον» θα περιλαμβάνει 250 στρέμματα νέων χώρων πρασίνου, 5.700 τ.μ. περιβαλλοντικά φιλικών εγκαταστάσεων, φύτευση 4.000 δέντρων και πάνω από 210.000 φυτά. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά όλα θα πάνε καλά, και το έργο θα ολοκληρωθεί όπως το σχεδιάζουν, για το καλό της πόλης και των κατοίκων της.

Ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ, το χρονοδιάγραμμα και η ευχή

Μαθαίνουμε πως το Υπερταμείο σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διαδικασία διαγωνισμού για την αναμόρφωση της ΔΕΘ μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στόχος είναι να προχωρήσει η κατασκευή του έργου και να ολοκληρωθεί μέχρι το 2029. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. Το έργο περιλαμβάνει 41.000 τ.μ. εκθεσιακών χώρων, 6.500 τ.μ. για την ανακαίνιση του Βελλίδειου και 100 στρέμματα αδόμητης έκτασης για φυτεύσεις και πράσινους χώρους. Για να δούμε θα τρέξει γρήγορα ο διαγωνισμός; Διότι αν αρχίσουν οι γνωστές καθυστερήσεις, ζήτω που καήκαμε…

Οι περικοπές της UBS

«Έφτασαν» και στην Ελλάδα οι περικοπές της UBS, η οποία ετοιμάζεται να «ψαλιδίσει» επιπλέον 10.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2027. Αν και η UBS δεν επιβεβαιώνει επίσημα τον συγκεκριμένο αριθμό, εξωτερικοί συνεργάτες της ελβετικής τράπεζας στην Ελλάδα έχουν ήδη δεχθεί τηλεφωνήματα με τα «κακά μαντάτα», και με το νέο έτος ο ρόλος τους θα καλυφθεί από εσωτερικούς συνεργάτες που βρίσκονται στα κεντρικά. Σύμφωνα με τις πηγές, οι περικοπές γίνονται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της πρώην ανταγωνίστριάς της, Credit Suisse, την οποία εξαγόρασε το 2023.

Κάτι κινείται στα στεγαστικά

Σημεία ζωής δείχνει η αγορά των στεγαστικών δανείων, καθώς το τελευταίο διάστημα οι εκταμιεύσεις φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους. Οι ενδιαφερόμενοι στρέφονται στη συντριπτική τους πλειονότητα στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο, τουλάχιστον για τα πρώτα τρία με πέντε χρόνια, ενώ οι τράπεζες «ωθούν» προς τη συγκεκριμένη επιλογή, επιδοτώντας το κόστος χρήματος για τη σταθερή περίοδο, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 3%. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εταιρείες διαμεσολάβησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Finthesis που σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει στείλει στις τράπεζες αιτήματα για στεγαστικά δάνεια άνω των 150 εκατ. ευρώ, πολλά από τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί.