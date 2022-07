Πέθανε η Mary Alice, σταρ του «The Matrix Revolutions»

Η βραβευμένη με Emmy και Τοny ηθοποιός είχε παίξει σε δεκάδες ταινίες και σειρές.

Πέθανε η ηθοποιός Mary Alice, γνωστή από τις συμμετοχές της στα The Matrix Revolutions, Fences και Sparkle.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter ότι η Alice πέθανε την Τετάρτη στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν.



Η Alice γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1936 στο Indianola του Μισισιπή και μεγάλωσε στο Σικάγο. Μετά το κολέγιο εργάστηκε ως δασκάλα σε δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια μπήκε σε θεατρική ομάδα. Ο πρώτος της ρόλος ήρθε το 1966. Είχε βραβευτεί με Tony για τον ρόλο της στο θεατρικό Fences το 1987 και με Emmy το 1993 για το ρόλο της ως Marguerite Peck στο δικαστικό δράμα του NBC, I'll Fly Away.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν θεώρησε ποτέ τον εαυτό της ηθοποιό μέχρι τη στιγμή που έπαιξε την Πόρσια, γυναίκα του Βρούτου στην Σαιξπηρική τραγωδία Ιούλιος Καίσαρας, στο Shakespeare Festival της Νέας Υόρκης το 1979.

Rest well to Tony Winner Mary Alice, who passed away. Mary won for her incredible performance in Fences (1987). pic.twitter.com/2nM0vNlJTr — The Tony Awards (@TheTonyAwards) July 28, 2022

Τη δεκαετία του ’90 η ηθοποιός έπαιξε τη νοσοκόμα Margaret στο Awakenings δίπλα στους Ρόμπιν Γουίλιαμς και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Συμμετείχε επίσης στο The Bonfire of the Vanities του Μπράιαν Ντε Πάλμα, και έπαιξε τη μητέρα της Όπρα Γουίνφρι στη μίνι σειρά του ABC Τhe Women of Brewster Place.



Στον κινηματογράφο η Mary Alice έπαιξε επίσης στα Malcom X (1992) του Σπάικ Λι, A Perfect World (1993) του Κλιντ Ίστγουντ, Bed of Roses (1996), Maya Angelou’s Down in the Delta (1998), Sunshine State (2022), κ.ά.

Η Alice πήρε τον ρόλο της ως The Oracle στην τρίτη ταινία του Matrix το 2003, αντικαθιστώντας την Gloria Foster που πέθανε το 2001.



Επίσης, το 2000 η Mary Alice εντάχθηκε στο American Theatre Hall of Fame.

Ο τελευταίος της ρόλος στην οθόνη ήταν σε επεισόδιο στο reboot του Kojak το 2005.

