Ο Ιταλός σκηνοθέτης Ρομέο Καστελούτσι επιστρέφει στη Στέγη με το «Bros»

To Bros θα παρουσιαστεί στη Στέγη από τις από 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Μέγας εικονοκλάστης της σκηνής, ο Ιταλός σκηνοθέτης Ρομέο Καστελούτσι στήνει στη Στέγη μια παράδοξη τελετουργία για τον νόμο και την τάξη.

Πόση βία μπορεί να αντέξει κανείς; Είναι ο νόμος πιο πάνω από όλους; Πόσο απέχει η αυθαίρετη εξουσία από τον αυταρχισμό; Eκκωφαντικοί θόρυβοι από εκρήξεις και όπλα εναλλάσσονται με ποιητικές εικόνες γεμάτες επίμαχους συμβολισμούς.



Ο Ρομέο Καστελούτσι επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου με το Bros, μια ενοχλητική, συναρπαστική τελετουργία που μας κόβει την ανάσα, και 23 άνδρες επί σκηνής, εξίσου θύματα και δήμιους.



Οι πρωταγωνιστές του Bros δεν χρειάζεται να είναι ηθοποιοί. Δεν προηγείται εξάλλου κάποια κανονική πρόβα. Μόνο μια συμφωνία: είναι εδώ για να εκτελούν οδηγίες. Όσο αλλόκοτες ή ακατανόητες κι αν είναι. Μια μνημειώδης φάρσα για την ελεύθερη βούληση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Γιατί οι άνδρες που «στρατολογεί» ο Ρομέο Καστελούτσι ντύνονται και συμπεριφέρονται σαν όργανα της τάξης, εκτελώντας τις εντολές που δέχονται, μέσω ακουστικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης. Περιθώριο αυτοσχεδιασμού δεν υπάρχει. Πρέπει να υπακούσουν.



Ο σκηνοθέτης Ρομέο Καστελούτσι, δημιουργός επίσης σκηνικών, φωτισμών και κοστουμιών, είναι γνωστός παγκοσμίως για την προσέγγισή του στο θέατρο που εδράζεται στην ολότητα των τεχνών και αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη του έργου. Το θέατρό του προτείνει μια δραματουργία που ανατρέπει την πρωτοκαθεδρία της λογοτεχνίας, κάνοντας τη σκηνή μια σύνθετη μορφή τέχνης που συγκροτείται από ασυνήθιστα πλούσιες εικόνες, εκφραζόμενες σε μια κατανοητή γλώσσα όπως είναι αυτές της μουσικής, της γλυπτικής, της ζωγραφικής ή της αρχιτεκτονικής.



Ανησυχαστικό όσο και ιδιοφυές, το Bros εκτυλίσσεται σε μια πύκνωση χωροχρόνου: σε ένα απεριόριστο παρόν και σε ένα αχαρτογράφητο «κάπου/οπουδήποτε». O Νόμος ανάγεται στον ορατό-αόρατο συμπρωταγωνιστή του επί σκηνής πλήθους. Ο Ρομέο Καστελούτσι στήνει μια μεγαλειώδη οντολογική φάρσα που μας προκαλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη βία, την ατομική ευθύνη, την κριτική σκέψη, την ασυδοσία και την υπακοή.



Το θέατρο μεταμορφώνεται σε ένα οντολογικό τοπίο από όπου η ανθρωπότητα παρελαύνει ως μια υπάκουη αδελφότητα, έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στην ίδια της τη σάρκα. Bros, όπως Αδερφοί.



Το Bros έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2021 στο Λουγκάνο, την ιταλόφωνη πόλη της νότιας Ελβετίας, στο πλαίσιο του FIT Festival. Αποτελεί μια νέα εκδοχή, προορισμένη για θέατρα κλειστού χώρου, του πρότζεκτ στον δημόσιο χώρο Buster (Kunstenfestivaldesarts, Βρυξέλλες, Μάιος 2021).

Bros Luca Del Pia



Άλλες δύο φορές έχει βρεθεί ο οραματιστής Ιταλός δημιουργός στο «έδαφος» της Στέγης. Αρχικά με το Go down Moses, το 2015, ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και τη στρέβλωση του Δυτικού πολιτισμού. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε με τη Δημοκρατία στην Αμερική, έναν στοχασμό για την απόπειρα εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας σε έναν παρθένο (πολιτειακά) τόπο, την Αμερική της αποικιοκρατίας. Και οι δύο παραγωγές φιλοξενήθηκαν στη Στέγη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.



Η πρώτη συνάντηση του Ρομέο Καστελούτσι με το ελληνικό κοινό, το 2009, έγινε με μια από τις σπουδαιότερες σκηνοθεσίες στην καριέρα του. Η προσέγγισή του στη «Θεία Κωμωδία» (βασισμένη στην τιτάνια σύνθεση του Δάντη) αποτελεί ένα εικονοκλαστικό έπος. Φυσικά, η δράση της ομάδας του, της Societas Raffaello Sanzio, περιλαμβάνει από το 1981 κι άλλους σημαντικούς σταθμούς: «Άμλετ» (1992), ως μια απόπειρα ερμηνείας της έννοιας του ηθοποιού, «Ορέστεια» του Αισχύλου (1995), που σηματοδότησε την έξοδο του Καστελούτσι στα θέατρα και τα φεστιβάλ του κόσμου, όπως και ο «Ιούλιος Καίσαρας» του 1997 (εκδοχή της παράστασης είδαμε στην Αθήνα το 2016) πάνω στην έκπτωση του πολιτικού λόγου.



Αν και οι σκηνικές κατασκευές του Ρομέο Καστελούτσι ορίζονται από την εικαστική δύναμη και τον χαρακτήρα της τελετουργίας, ο πυρήνας τους είναι βαθιά οντολογικός. Συνομιλεί, συχνά, με την έννοια του θείου και του μεταφυσικού, αλλά εστιάζει επίσης στις ματαιώσεις του ανθρώπινου πολιτισμού. Το Bros εντάσσεται στην τελευταία κατηγορία, καθώς στοχάζεται πάνω στα αδιέξοδα της βίας και τα κενά του νόμου.

Σύλληψη και Σκηνοθεσία: Romeo Castellucci

Μουσική: Scott Gibbons

Με τον Valer Dellakeza και τους αστυνόμους Luca Nava, Sergio Scarlatella

Με άντρες από τον δρόμο

Συνεργάτρια στη Δραματουργία: Piersandra Di Matteo

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Silvano Voltolina, Filippo Ferraresi

Τα μότο έγραψε η: Claudia Castellucci

Τεχνικός Διευθυντής: Eugenio Resta

Τεχνικός Σκηνής: Andrei Benchea

Τεχνικός Φωτισμών: Andrea Sanson

Τεχνικός Ήχου: Claudio Tortorici

Κοστούμια: Chiara Venturini

Γλυπτά και Αυτοματισμοί Σκηνής: Plastikart studio

Δημιουργία Κοστουμιών: Atélier Grazia Bagnaresi

Μετάφραση λατινικών: Stefano Bartolini

Μετάφραση στα ελληνικά: Βασίλης Δουβίτσας

Διευθύντρια Παραγωγής: Benedetta Briglia

Προώθηση και Διανομή: Gilda Biasini

Παραγωγή και Περιοδεία: Giulia Colla

Οργάνωση: Caterina Soranzo

Επιτελείο τεχνικής ομάδας: Carmen Castellucci, Francesca Di Serio, Gionni Gardini

Διαχείριση: Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci

Οικονομικός σύμβουλος: Massimiliano Coli

Μια παραγωγή της Societas, σε συμπαραγωγή με: Kunsten Festival des Arts Brussels (Βέλγιο), Printemps des Comédiens Montpellier 2021 (Γαλλία), LAC Lugano Arte Cultura (Ελβετία), Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne (Γαλλία), Temporada Alta 2021 (Ισπανία), Manège-Maubeuge Scène nationale (Γαλλία), Le Phénix Scène nationale Pôle européen de création Valenciennes (Γαλλία), MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Γαλλία), ERT Emilia Romagna Teatro (Ιταλία), Ruhrfestspiele Recklinghausen (Γερμανία), Holland Festival Amsterdam (Ολλανδία), Triennale Milano Teatro (Ιταλία), Εθνικό Θέατρο της Ταϊτσούνγκ (Ταϊβάν)

Η παράσταση είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 16 ετών, καθώς περιλαμβάνει γυμνές εικόνες και χρήση παρατεταμένης βίας. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, θα γίνεται χρήση νερού, φωτιάς, καπνού, μπογιάς και όπλων κρότου. Λόγω της δυνατής μουσικής καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, θα διανέμονται ωτοασπίδες για το κοινό.

Λίγα λόγια για τoν Ρομέο Καστελούτσι



Οι σκηνοθεσίες του Ρομέο Καστελούτσι προσκαλούνται τακτικά και ανεβαίνουν ως παραγωγές στις πιο περίβλεπτες διεθνείς θεατρικές και λυρικές σκηνές και φεστιβάλ, σε εξήντα χώρες όλων των ηπείρων. Έχει διατελέσει διευθυντής του Θεατρικού τομέα της Μπιενάλε της Βενετίας, Artiste Associé στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και αυτή την περίοδο είναι Grand Invitée στην Τριενάλε του Μιλάνου (2021-2024) και προσκεκλημένος σκηνοθέτης στη Schaubhüne του Βερολίνου.



Το Festival d’Automne του Παρισιού έχει παρουσιάσει μια ανθολογία του έργου του για δύο συνεχόμενα έτη.



Έχει ονομαστεί Ιππότης Τεχνών και Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας και επίτιμος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, είναι μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και, μεταξύ άλλων διεθνών διακρίσεων, έχει λάβει τον Χρυσό Λέοντα στην Μπιενάλε της Βενετίας και δύο Χρυσές Μάσκες, στην κατηγορία της Όπερας.



Σε ό,τι αφορά την όπερα, το καλοκαίρι του 2022 ο Ρομέο Καστελούτσι ανέβασε την Ανάσταση του Gustav Mahler στο φεστιβάλ της Εξ-αν-Προβάνς, ενώ στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ παρουσίασε το Κάστρο του Κυανοπώγωνα του Béla Bartók και το De temporum fine comoedia του Carl Orff (με μαέστρο τον Θεόδωρο Κουρεντζή και τον Ρομέο Καστελούτσι στη σκηνοθεσία). Από τις θεατρικές παραγωγές του, το Bros συνεχίζει τη διεθνή περιοδεία του με μεγάλη επιτυχία.



Λίγα λόγια για τoν Scott Gibbons

Ο Scott Gibbons είναι αμερικανικής καταγωγής συνθέτης και ερμηνευτής ηλεκτροακουστικής μουσικής. Ενεργός εδώ και τριάντα χρόνια στο πεδίο του ηχητικού πειραματισμού, αποτελεί εμβληματική μορφή στα είδη της dark ambient και της micromusic, αξιοποιώντας μια διττή εξερεύνηση στις δυνατότητες των φυσικών ακουστικών φαινομένων, από τη μία, και εκείνων της ακουστικής τεχνολογίας, από την άλλη.

Εστιάζοντας στη μελέτη της ανθρώπινης αντίληψης, αντλεί ήχους από τα βάθη της ύλης, συλλαμβάνοντας την ανάδυσή τους από τις πιο κρυφές εντάσεις και κινήσεις, ανάμεσα στο μοριακό και στο κοσμικό επίπεδο. Έτσι, ο κάθε ήχος που αποκτάται διατηρεί μια σύνδεση με τις καταβολές του, αλλά φορτίζεται με λανθάνουσες ενέργειες και σημασία.



Από το 1998 έχει δημιουργήσει μουσικές και ηχητικές εκδηλώσεις για τις βραβευμένες θεατρικές παραγωγές του Romeo Castellucci και της ομάδας Socìetas Raffaello Sanzio (Genesi – from the Museum of Sleep, οι κύκλοι της Tragedia Endogonidia και Η Θεία Κωμωδία).



Έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 30 άλμπουμ, είτε ατομικά είτε με διάφορα σχήματα, ανάμεσά τους τα ηλεκτροακουστικά έργα Stone και Redwing (Sub Rosa), και τα δύο με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Lilith· τη σουίτα The Cryonic Chants (KML Recordings), από κοινού σύνθεση με την Chiara Guidi· το Il Terzo Reich/The Third Reich (Xing), με techno mantra για τον Romeo Castellucci· τη synthpop δουλειά My Computer My Stereo (Thousand) με τους Orbitronik· καθώς και την ηχητική περφόρμανς για 200 και πλέον κινητά τηλέφωνα Dialtones: A Telesymphony (Staalplaat), με τους Levin & Shakar. Ο Gibbons δημιουργεί επίσης μουσική για μεγάλης κλίμακας θεάματα πυροτεχνημάτων με τους Groupe F, όπως για την τελετή εγκαινίων του Μουσείου του Λούβρου στο Αμπού Ντάμπι και για τον εορτασμό της 120ής επετείου του Πύργου του Άιφελ, όπου ενσωμάτωσε ήχους από τον ίδιο τον πύργο.



Έχει συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες ευρύτατου φάσματος, όπως οι Hilliard Ensemble, Survival Research Labs, Dead Voices On Air, Not Breathing και Flying Luttenbachers.



http://www.scottgibbons.org

Πληροφορίες παράστασης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

28 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2022

Κεντρική Σκηνή

Τετάρτη έως Σάββατο 20:30, Κυριακή 17:00

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Εισιτήρια

Έναρξη προπώλησης Φίλων: 07/09/2022 17:00

Έναρξη προπώλησης Γενικού Κοινού: : 10/09/2022 17:00

Κανονικό: 7 €, 18 €, 26 €, 38 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 14 €, 21 €, 30 €

Παρέα 10+ άτομα: 13 €, 19 €, 27 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεΑ: € 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org

