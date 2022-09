Ο Αντρέα Μποτσέλι για πρώτη φορά στο OAKA τον Ιούλιο του 2023

Ο Αντρέα Μποτσέλι θα δώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τη μεγαλύτερη συναυλία του στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα.

Για πρώτη φορά, ο πιο αγαπητός τενόρος του πλανήτη, ο καλλιτέχνης – μύθος Αντρέα Μποτσέλι, ο άνθρωπος που έδωσε νέα πνοή στην όπερα, θα εμφανιστεί στις 18 Ιουλίου 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο ευρύ κοινό να απολαύσει και να μαγευτεί από τη φωνή του, το ήθος και το σκηνικό του ταμπεραμέντο.

Ο τραγουδιστής με την υποβλητική φωνή, που καταρρίπτει κάθε ρεκόρ με τις sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ο διασημότερος τενόρος της γενιάς του, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, επιστρέφει στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2023 για να εμφανιστεί στη μεγαλύτερη συναυλία του στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα!

Λίγα λόγια για τον Αντρέα Μποτσέλι

Ο Andrea Bocelli, παγκόσμια αναγνωρισμένος ως το απόλυτο σύμβολο της πλούσιας ιταλικής τραγουδιστικής παράδοσης, έχει συνεισφέρει καταλυτικά ώστε η κλασική μουσική να σκαρφαλώσει και να καθιερωθεί στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών τσαρτ, με άλμπουμ όπως τα «Romanza», «Sacred Arias», «Sì» και «Believe». Οικουμενικό είδωλο και λαμπερός εκπρόσωπος της κλασικής ιταλικής μουσικής, ο Αντρέα Μποτσέλι (Andrea Bocelli) έχει στο ενεργητικό του πάνω από 90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Ο Αντρέα Μποτσέλι πιστεύει ότι «το ταλέντο είναι δώρο θεού, δώρο εξ' ουρανού. Εναπόκειται σε εμάς να το καλλιεργήσουμε και να το χαρίσουμε στον διπλανό μας. Το να μην το καλλιεργήσουμε θα ήταν μια αγνωμοσύνη». Έτσι, προστάτεψε με όλη του τη θέρμη και αγάπη αυτό το θεϊκό χάρισμα για να το μοιράζεται μαζί μας, να το προσφέρει σε μας.



Ο Μποτσέλι γεννημένος σε ένα μικρό χωριό στην Τοσκάνη της Ιταλίας, μεγάλωσε σε αγροτική οικογένεια οινοπαραγωγών, σπούδασε νομικά, όμως τον κέρδισε τελικά το τραγούδι. Μαθητής του σπουδαίου τενόρου Φράνκο Κορέλι και στενός φίλος του Λουτσιάνο Παβαρότι, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική αλλά και την οικογένειά του. Ευρύτερα γνωστός έγινε μετά τη νίκη του στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο το 1994, ξεκινώντας παράλληλα μια λαμπρή καριέρα στο κλασικό τραγούδι, ερμηνεύοντας επί σκηνής αριστουργήματα του ρεπερτορίου της όπερας - υπό τη διεύθυνση των Λορίν Μάαζελ (Lorin Maazel), Σέιτζι Οζάουα (Seiji Ozawa) και Ζούμπιν Μέτα (Zubin Mehta). Στις εξαιρετικές ηχογραφήσεις του Τοσκανού τενόρου περιλαμβάνονται οι όπερες Μανόν Λεσκό, υπό τη διεύθυνση του Πλάθιντο Ντομίνγκο (Plácido Domingo), Τουραντότ και Αΐντα, υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Το μουσικό του κύρος αποδεικνύεται και από τα πολλά βραβεία που έχει λάβει, μεταξύ των οποίων μία Χρυσή Σφαίρα ενώ κατά τη διάρκεια της εκθαμβωτικής του καριέρας συνεργάστηκε με μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Φράνκο Ζεφιρέλι, η Σελίν Ντιόν, ο Έλτον Τζον, η Dua Lipa και ο Εντ Σίραν, ενώ το 1999 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για την ταυτόχρονη κατοχή των θέσεων # 1, 2 και 3 στο κλασικό top 10 chart του Billboard.



Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και η απόδειξη αυτού είναι το διαρκώς αυξανόμενο κοινό που συρρέει μαζικά στις συναυλίες του. Στα καλλιτεχνικά επιτεύγματά του συγκαταλέγεται το αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, με το οποίο τιμήθηκε το 2010. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, o Andrea Bocelli έχει αποσπάσει 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy και 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Latin Grammy. Έχει τραγουδήσει για τέσσερις Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τρεις Πάπες, τη βρετανική βασιλική οικογένεια, πολλούς πρωθυπουργούς, αλλά και σε τελετές Ολυμπιακών Αγώνων, στην Παγκόσμια Έκθεση στη Σαγκάη το 2010, στην Παγκόσμια Έκθεση στο Μιλάνο το 2015 (συνοδεία της ορχήστρας του Teatro alla Scala) και στα εγκαίνια της Έκθεσης του Ντουμπάι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης που συμμετείχε δύο φορές (το 2013 και το 2016) στην υψηλού κύρους εκδήλωση «National Prayer Breakfast» - παρουσία του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα και πολλών αρχηγών κρατών από όλο τον κόσμο - τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως ιδρυτής του Andrea Bocelli Foundation.

Το ίδρυμα Andrea Bocelli Foundation ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό να ενισχύσει τον πλούτο των σχέσεων και τους δεσμούς εμπιστοσύνης που ο ίδιος ο Μποτσέλι δημιουργεί και εδραιώνει όπου κι αν βρίσκεται ανά τον κόσμο, ως ένα σύγχρονο μουσικό και ηθικό πρότυπο.



Άλλωστε, όπως σημειώνει ο ίδιος με αφορμή την κυκλοφορία του «Believe», «η ιδέα πίσω από το Believe συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: πίστη, ελπίδα, φιλανθρωπία [...], τρεις θεολογικές αρετές του Χριστιανισμού, ωστόσο ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, αποτελούν επίσης τρία εξαιρετικά κλειδιά που μπορούν να δώσουν νόημα και πληρότητα στη ζωή όλων μας».

Το 2015, κλήθηκε να γράψει ένα άρθρο γνώμης για το περιοδικό TIME ενώ στις 11 Δεκεμβρίου 2017 προσκλήθηκε στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης για να σηματοδοτήσει την έναρξη των συναλλαγών στο παγκόσμιο χρηματιστήριο με το περίφημο «χτύπημα του κουδουνιού». Το φθινόπωρο του 2017, η ταινία «The Music of Silence» («Η μουσική της σιωπής») - εμπνευσμένη από το ομώνυμο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που έγραψε ο ίδιος ο Μποτσέλι - σημείωσε τεράστια επιτυχία. Στο επιτελείο των ηθοποιών της ταινίας, που σκηνοθέτησε ο Μάικλ Ράντφορντ (Michael Radford), συμμετείχε και ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Στις 26 Οκτωβρίου 2018, το νέο pop album του Μποτσέλι με ακυκλοφόρητα τραγούδια, με τον τίτλο Sì, κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 60 χώρες. Είχε προηγηθεί στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους, η κυκλοφορία του σινγκλ «If Only», ντουέτο με την Dua Lipa και στη συνέχεια του τραγουδιού «Fall on me»,του ντουέτου που σηματοδότησε το δισκογραφικό ντεμπούτο του γιου του, Ματέο Μποτσέλι (Matteo Bocelli). Ο δίσκος κατέλαβε την πρώτη θέση ταυτόχρονα στα βρετανικά και αμερικανικά τσαρτ, γράφοντας ιστορία. Στις 8 Νοεμβρίου 2019, κυκλοφόρησε μια ειδική έκδοση του άλμπουμ με τίτλο «Sì Forever: the Diamond Edition», η οποία περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα κομμάτια με την Τζένιφερ Γκάρνετ και την Έλι Γκούλντινγκ.

Ο Αντρέα Μποτσέλι είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης, ένας ευαίσθητος άνθρωπος και πολίτης και όχι απλά ένας τραγουδιστής. Στις 12 Απριλίου 2020, ανήμερα το Πάσχα, στην καρδιά της πανδημίας, ο «Μαέστρο» εμφανίστηκε στο έρημο Ντουόμο του Μιλάνου σε μια υποβλητική προσευχή. Η εκδήλωση «Music for Hope», μια ιδέα του καλλιτέχνη για να προσφέρει μια στιγμή προσευχής και ελπίδας, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες όλων των εποχών σε live stream. Στην κορυφαία στιγμή της συγκέντρωσε πάνω από 2,8 εκατομμύρια θεατές και μνημονεύεται ως η συναυλία κλασικής μουσικής την οποία παρακολούθησε ταυτόχρονα σε live stream το μεγαλύτερο ακροατήριο που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του YouTube. Το βίντεο, μέσα στις πρώτες 24 ώρες, συγκέντρωσε περισσότερες από 28 εκατομμύρια προβολές.



Το άλμπουμ Believe κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2020, αποτελώντας μια «πνευματική αυτοβιογραφία» που συγκεντρώνει «ιερά τραγούδια» και κομμάτια ψυχικής ανάτασης και ενσυναίσθησης. Το άλμπουμ περιλαμβάνει διάσημα τραγούδια (από το «You'll Never Walk Alone» έως το «Amazing Grace»), καθώς και πρωτότυπα κομμάτια - που έχουν συνθέσει ο ίδιος ο Μποτσέλι και μεταξύ άλλων και ο Ennio Morricone - με κοινή αναφορά την πίστη στο υπερβατικό, σε αυτή την ορμητική δύναμη που κινητοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε ντουέτα συμμετέχουν επίσης η Τσετσίλια Μπάρτολι και η Άλισον Κράους.



Στις 12 Δεκεμβρίου 2020, ο κόσμος καταχειροκρότησε τη συναυλία «Believe in Christmas», που μεταδόθηκε ζωντανά από το Teatro Regio της Πάρμας. Αυτή η φαντασμαγορική εκδήλωση, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Φράνκο Ντραγκόνε , φιλοξένησε το ντεμπούτο της οκτάχρονης Βιρτζίνια Μποτσέλι σε ντουέτο με τον πατέρα της, ερμηνεύοντας μια συγκινητική εκδοχή του «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν.

Τον Μάιο του 2021, ο Αντρέα Μποτσέλι ανέλαβε μια νέα πρόκληση: διένυσε πάνω από 350 χιλιόμετρα έφιππος στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού προσκυνήματος από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη (όπου έλαβε την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου) στη γενέτειρά του, το Λατζάτικο, στην Τοσκάνη. Το «The Journey - Andrea Bocelli» θα αποτελέσει το υλικό τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ που θα εστιάζει στο πολιτισμικό και πνευματικό ταξίδι του καλλιτέχνη.

Στις 11 Ιουνίου 2021, ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα που συμμετείχαν στην τελετή έναρξης του UEFA Euro 2020 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης. Η συγκλονιστική ερμηνεία του «Nessun dorma» μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε δημοφιλές θέμα της επικαιρότητας σε πολλές χώρες.

Στις 21 Αυγούστου, μπροστά σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, ο Αντρέα Μποτσέλι άνοιξε την εκδήλωση «NYC's Homecoming Concert» στο Σέντραλ Παρκ, συνοδευόμενος από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης μαζί με θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Πολ Σάιμον και η Πάτι Σμιθ. Στις 10 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε μια νέα remastered επετειακή έκδοση - με πρόσθετα κομμάτια - του δίσκου One Night in Central Park, για τη 10η επέτειο του εξαιρετικού γεγονότος που είχε λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη.



Ο «μαέστρο» Μποτσέλι έχει τιμηθεί από την Ιταλική Δημοκρατία με το αξίωμα του Μεγάλου Αξιωματούχου του Τάγματος Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ενώ του έχει απονεμηθεί και ο τίτλος του Πρέσβη της Ιταλικής Δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Έχει λάβει επίσης πτυχίο στο οπερατικό τραγούδι από το Μουσικό Ωδείο «G. Puccini» της Λα Σπέτσια και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Πίζας. Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2015 στο Νταβός (Ελβετία), τιμήθηκε με το βραβείο Crystal Award, μια κορυφαία αναγνώριση για τον ίδιο ως καλλιτέχνη, άνθρωπο, αλλά και φιλάνθρωπο. Το 2016, το Πανεπιστήμιο της Ματσεράτα του απένειμε τιμητικό τίτλο σπουδών στη σύγχρονη φιλολογία.

Το ελληνικό κοινό θα τιμήσει αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 (21:30), δίνοντας το «παρών» σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτό.



Η Celine Dion έχει πει για τη φωνή του: «Αν ο Θεός τραγουδά, η φωνή του πρέπει να μοιάζει σαν του Αντρέα Μποτσέλι».

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022



Τιμές Εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 49,50 ευρώ

Συγκεκριμένα:

ONLINE ηλεκτρονική προπώληση

(στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων)

PL6 (Θύρες 1, 2, 34, 35): 49,50 ευρώ

PL5 (Θύρες 3, 4, 32, 33): 71,50 ευρώ

PL4 (Θύρες 5, 6, 30, 31): 88 ευρώ

PL3 (Θύρες 8, 10Α, 26Γ, 28): 99 ευρώ

PL2 (Θύρες 7, 9, 29): 154 ευρώ

PL1 (Θύρα Ρ): 247,50 ευρώ

Golden Seating (Θέσεις καθημένων στον αγωνιστικό χώρο): 247,50 ευρώ

Εισιτήρια Α.Μ.Ε.Α.: 49,50 ευρώ*

*Η διάθεση των εισιτηρίων Α.Μ.Ε.Α. πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας και προσκόμμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail: tickets@xlalala.gr





Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/music/andrea-bocelli-2023/

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/



Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

