Νεκρή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε η ράπερ Gangsta Boo

Η Αμερικανίδα ράπερ Gangsta Boo, πέθανε σε ηλικία 43 ετών. Σύμφωνα με πηγές, ο θάνατός της οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Πέθανε σε ηλικία μόλις 43 ετών η γνωστή Αμερικανίδα ράπερ Gangsta Boo. Η Lola Chantrelle Mitchell, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Πηγές από το περιβάλλον της 43χρονης ράπερ αναφέρουν στο TMZ ότι ο θάνατός της οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο εκκρεμεί ακόμα η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το προηγούμενο βράδυ, η Gangsta Boo ήταν με τον αδερφό της σε μια συναυλία από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής δόσης.

Γεννημένη στο Μέμφις, η Gangsta Boo υπήρξε πρώην μέλος των Three 6 Mafia, συμμετέχοντας στο ντεμπούτο άλμπουμ του σχήματος με τίτλο, Mystic Stylez το 1993. Επίσης ήταν η δεύτερη γυναίκα που μπήκε στο γκρουπ, μετά την K-9. Στη συνέχεια η Gangsta Boo κυκλοφόρησε με τους Three 6 Mafia τα άλμπουμ Chapter 1: The End το 1996 και Chapter 2: World Domination το 1997.

https://www.instagram.com/p/Cm46vY0PMiO

Το 1998 η γνωστή ράπερ κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ με τίτλο Enquiring Minds, αλλά συνέχισε τη συνεργασία της με τους Three 6 Mafia κυκλοφορώντας τρία ακόμα άλμπουμ μαζί με το γκρουπ. Το 2001 αποχώρησε από την μπάντα και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Both Worlds *69. To 2003 ακολούθησε το τρίτο της άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, με τίτλο Enquiring Minds II: The Soap Opera.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Gangsta Boo συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι: OutKast, Foxy Brown, T.I., Gucci Mane, Eminem, Yelawolf, Drumma Boy.

Οι τελευταίες συνεργασίες που έκανε ήταν το 2020 με τους Junglepussy στο Stamina και Run the Jewels στο Walking in the Snow.





