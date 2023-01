Ό,τι νέο έρχεται στο Netflix την πρώτη εβδομάδα της νέας χρονιάς

H ταινία The Pale Blue Eye κυκλοφορεί στο Netflix στις 6 Ιανουαρίου 2023

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από την 1η έως τις 8 Ιανουαρίου 2023.

Η πρώτη εβδομάδα του Ιανουάριου ξεκινά στο Netflix με πλήθος νέων σειρών ήδη από την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς. Το Kaleidoscope, το Lady Voyeur και το Woman of the Dead είναι ορισμένες μόνο από τις νέες σειρές που τραβούν την προσοχή μας. Παράλληλα, η ταινία The Pale Blue Eye που θα κυκλοφορήσει ανήμερα των Φώτων, 6 Ιανουαρίου, βάζει τον Έντγκαρ Α. Πόε να βρει τη λύση σε ένα μυστήριο φόνου.

Σειρές του Netflix

Kaleidoscope

Κυκλοφορεί 1η Ιανουαρίου 2023

Ένας επιδέξιος ληστής και η ομάδα του ετοιμάζουν μια μεγαλειώδη ληστεία αξίας 7 δισ. δολαρίων – αλλά η προδοσία, η απληστία και άλλες απειλές ανατρέπουν τα σχέδιά τους.



Αδιάκριτο Βλέμμα (Lady Voyeur)

Κυκλοφορεί 1η Ιανουαρίου 2023



Η χάκερ Μιράντα λατρεύει να κατασκοπεύει την ιερόδουλη γειτόνισσά της. Όταν οι δρόμοι τους σμίγουν και κάποιος δολοφονείται, το πεπρωμένο της Μιράντα αλλάζει για πάντα.

Η Απατηλή Ζωή των Ενηλίκων (The Lying Life of Adults)

Κυκλοφορεί 4 Ιανουαρίου 2023

Στη Νάπολη του '90, μια άβγαλτη έφηβη κάνει παρέα με τη θεία της, που δεν συμπαθούν οι γονείς της, για να μάθει καλύτερα τον εαυτό της και την πόλη από όπου κατάγεται.

Τζίνι και Τζόρτζια: Σεζόν 2 (Ginny & Georgia: Season 2)

Κυκλοφορεί 5 Ιανουαρίου 2023

Νέες σχέσεις και δυσκολίες περιμένουν την Τζόρτζια και την Τζίνι στο Γουέλσμπερι. Όμως, μυστικά του παρελθόντος απειλούν τα πάντα.

Η Κυρία Θάνατος (Woman of the Dead)

Κυκλοφορεί 5 Ιανουαρίου 2023

Όταν ένα ύποπτο δυστύχημα καταστρέφει τη ζωή μιας γυναίκας, η απόφασή της να πάρει εκδίκηση την παγιδεύει σε μια συνωμοσία που αγγίζει κορυφαία πρόσωπα της πόλης της.



Καουμπόι της Κοπεγχάγης (Copenhagen Cowboy)

Κυκλοφορεί 5 Ιανουαρίου 2023



Μια γυναίκα με μυστηριώδεις υπερφυσικές ικανότητες, που σε όλη της τη ζωή την πουλούσαν ως άνθρωπο που φέρνει τύχη, θέλει να εκδικηθεί εκείνους που της φέρθηκαν άδικα.

Σεφ υπό Πίεση (Pressure Cooker)

Κυκλοφορεί 6 Ιανουαρίου 2023

Ζώντας κάτω από την ίδια στέγη, έντεκα σεφ χρησιμοποιούν μαγειρικό ταλέντο και στρατηγική σε έναν διαγωνισμό όπου ψηφίζουν ποιος από αυτούς θα κερδίσει 100.000 δολάρια.

Ταινίες του Netflix

Πώς Έγινα Γκάνγκστερ (How I Became a Gangster)

Κυκλοφορεί 4 Ιανουαρίου 2023

Ένας φιλόδοξος γκάνγκστερ αναρριχάται στον εγκληματικό υπόκοσμο της Βαρσοβίας και τελικά κάνει μια προσπάθεια να πιάσει την καλή.

The Pale Blue Eye

Κυκλοφορεί 6 Ιανουαρίου 2023

Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ προσλαμβάνει έναν έξυπνο δόκιμο της στρατιωτικής ακαδημίας Ουέστ Πόιντ, τον Έντγκαρ Α. Πόε, για να τον βοηθήσει με ένα μυστήριο φόνου.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

ΜΕΪΝΤΟΦ: Το Τέρας της Γουόλ Στριτ (MADOFF: The Monster of Wall Street)

Κυκλοφορεί 4 Ιανουαρίου 2023

Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του επενδυτή Μπέρνι Μέιντοφ, ο οποίος οργάνωσε μία από τις μεγαλύτερες πυραμίδες Πόντσι στην ιστορία της Γουόλ Στριτ.

