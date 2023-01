Δράκοι, ξωτικά και serial killers: Οι 10 top σειρές που είδαμε το 2022

Τζωρτζίνα Ντούτση

01/01/2023 12:07

Το 2022 εδώ και μερικές ώρες μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ωστόσο θα το θυμόμαστε για τις επικές streaming στιγμές της μικρής οθόνης και το ατελείωτο binge watching που μας χάρισε.



Η χρονιά που μόλις έφυγε, τα είχε όλα. Πολυαναμενόμενες και πολυσυζητημένες σειρές, πανάκριβες νέες παραγωγές, επιστροφές σε γνώριμα τηλεοπτικά μέρη όπως το Westeros και η Μέση Γη, αλλά και αγαπημένες σειρές που επέστρεψαν με νέες σεζόν και έσπασαν τα κοντέρ της τηλεθέασης.



Και αν τα παραπάνω σας φαίνονται λίγα, τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2022 ήταν η χρονιά που είδαμε την πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά, το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στον κατάλογο του Netflix.



Από όλες τις σειρές που προλάβαμε να δούμε το 2022, επιλέγουμε τις δέκα καλύτερες που -εμάς τουλάχιστον- μας έκαναν να γίνουμε... ένα με τον καναπέ μας!

House of the Dragon

Το House of the Dragon του HBO Max είναι σίγουρα μια από τις πιο επικές και πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς που μόλις έφυγε και όχι άδικα! Το prequel του Game of Thrones ξεκίνησε και τελείωσε σπάζοντας τα ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος του Westeros και των δράκων συνεχίζει να γοητεύει τους θεατές. Αποτελούμενη από 10 εβδομαδιαία επεισόδια, η prequel spinoff σειρά του Game of Thrones βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones. Εστιάζει στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων. Σημειώνεται ότι η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως». Τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ισπανία στις αρχές του 2023 και θα αφηγηθούν τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Όπως έχει γίνει γνωστό, η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.

Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power

Το αντίπαλο δέος του House of the Dragon, έκανε πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 στο Amazon Prime Video. H πρώτη σεζόν τις επικής prequel spinoff σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power, κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 240 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας ξανά στη Μέση Γη τους φαν του Τόλκιν. Στην τηλεοπτική μορφή του «Άρχοντα» είδαμε νέους χαρακτήρες, μια νέα εποχή και έναν νέο θρύλο που διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων (και των κινηματογραφικών ταινιών) The Hobbit και The Lord of the Rings. Επίσης για πρώτη φορά είδαμε την ανθρώπινη μορφή του Σάουρον. Συγκεκριμένα, η ιστορία ξεκίνησε με μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους ήρωες όπως η Γκαλάντριελ (σε πιο νεαρή ηλικία), αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. «Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς. Η πρώτη σεζόν γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία και αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει, αυτή τη φορά όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την ιστορία, πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής οθόνης.

Wednesday

Το Wednesday αποτελεί μια από τις τελευταίες σειρές που κυκλοφόρησαν στο Netflix το 2022 και μέσα σε λίγες μόνο ημέρες κατάφερε να αναδειχτεί σε νέο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Το απόλυτα επιτυχημένο τηλεοπτικό ντεμπούτο του Τιμ Μπαρτον έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ στα τσαρτ του Netflix και έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή σε πάνω από 80 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το Wednesday είναι επίσης η τέταρτη σεζόν του Netflix που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ώρες θέασης (μετά τα Squid Game, Stranger Things 4 και Dahmer). Η Τζένα Ορτέγκα στο ρόλο της πρωταγωνίστριας, Wednesday Addams, έχει γίνει goth είδωλο με εκατομμύρια θαυμαστές στο TikTok που προσπαθούν να μιμηθούν το στιλ και τις σπασμωδικές φιγούρες του viral χορού της. Ομολογουμένως, λοιπόν, η σειρά Wednesday που κυκλοφόρησε στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, είναι η απόλυτη έκπληξη του 2022 για το Netflix, ενώ μένει να ανακοινωθεί και επίσημα από την πλατφόρμα η ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν.

DAHMER. Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Oι Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν δημιούργησαν μια από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς. Ο λόγος για το DAHMER. Monster: The Jeffrey Dahmer Story που κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 και αφηγείται την πραγματική ιστορία του serial killer Τζέφρι Ντάμερ. Μέσα σε περισσότερο από μία δεκαετία, 17 έφηβοι και νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από τον καταδικασμένο δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ. Πώς απέφυγε τη σύλληψη για τόσο πολύ καιρό; Η σειρά των 10 επεισοδίων έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς του Netflix, ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο ώρες θέασης, ωστόσο σε πολλές χώρες έχασε την πρωτοκαθεδρία, μετά την κυκλοφορία του Wednesday. Eπίσης, η σειρά κατάφερε να μείνει για επτά εβδομάδες στο Top 10 του Netflix σε 92 χώρες, ενώ αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία της πλατφόρμας, γεγονός που έκανε το Netflix να δώσει το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν.

The Watcher

Το The Watcher είναι ένα θρίλερ μυστηρίου που έγινε πραγματικό κόλλημα για τους συνδρομητές του Netflix. Επίσης, είναι η δεύτερη σειρά των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν (μετά το Dahmer) που έσπασε τα ρεκόρ στην συνδρομητική πλατφόρμα. Η σειρά κυκλοφόρησε στο Netflix στις 13 Οκτωβρίου, γρήγορα έγινε κορυφαίο trend και μπήκε στο Top 10 της πλατφόρμας σε 90 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το Τhe Watcher αποτελείται από επτά επεισόδια, με πρωταγωνιστές τη Ναόμι Γουότς και τον Μπόμπι Καναβάλε και βασίζεται σε αληθινή ιστορία η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 2018 μέσω ενός άρθρου του New York Magazine με τίτλο «The Haunting of a Dream House», που υπέγραφε ο Reeves Wiederman. Συγκεκριμένα, ακολουθεί την τετραμελή οικογένεια του Dean και της Nora Brannock που ξοδεύουν όλες τους τις οικονομίες για να αγοράσουν το σπίτι των ονείρων τους στα προάστια, σε μια ήσυχη και ασφαλή -όπως θεωρείται- περιοχή, αυτή του Westfield στο New Jersey. Η οικογένεια μετακομίζει στο νέο της σπίτι της, όμως σύντομα ανακαλύπτει ότι τα πράγματα δεν θα κυλήσουν ήρεμα και ειδυλλιακά, όπως είχαν φανταστεί. Οι Brannocks αρχίζουν να λαμβάνουν απειλητικά γράμματα από έναν μυστηριώδη άγνωστο που υπογράφει ως The Watcher και ο οποίος υπόσχεται -ή μάλλον απειλεί – ότι θα παρακολουθεί κάθε κίνηση της οικογένειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, καθώς η αστυνομία δεν κατάφερε να αποκαλύψει την ταυτότητα του The Watcher...

Stranger Things 4η σεζόν

Χωρισμένο σε δύο μέρη, ο τέταρτος κύκλος του Stranger Things ήταν ο μεγαλύτερος αλλά και ο πιο σκοτεινός από όλους. Ήδη από νωρίς, το Netflix μάς είχε προετοιμάσει για την ιδιαίτερα τρομακτική και απειλητική ατμόσφαιρα των επεισοδίων της τέταρτης σεζόν. Θυμίζουμε ότι το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 27 Μαΐου, ενώ το δεύτερο ακολούθησε την 1η Ιουλίου. Η σεζόν έκλεισε με ένα επικό φινάλε που έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση τους ήρωες. Μάλιστα, τα δύο τελευταία επεισόδια του τέταρτου κύκλου ήταν κάτι παραπάνω από χορταστικά αφού είναι και τα μεγαλύτερα σε διάρκεια, αγγίζοντας σχεδόν τις τέσσερις ώρες! Το φινάλε της τέταρτης σεζόν προετοιμάζει το έδαφος για τον πέμπτο κύκλο που θα είναι και ο τελευταίος της δημοφιλούς και πιο επιτυχημένης αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix.

The Crown 5η σεζόν

Η πέμπτη και προτελευταία σεζόν του The Crown κυκλοφόρησε στο Netflix στις 9 Νοεμβρίου προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις με το «καλημέρα». Στα επεισόδια του πέμπτου κύκλου, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την «τρικυμία» που χτυπά τη βασιλική οικογένεια, καθώς τα μέλη της μπαίνουν στην ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του ’90. Ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο έχει τελειώσει και η πριγκίπισσα βρίσκεται σε «πόλεμο» με τη βασιλική οικογένεια που βλέπει τα θεμέλια της να τρίζουν και να χάνει την εμπιστοσύνη του λαού της Βρετανίας.Τα βασιλικά σκάνδαλα ξεσπούν σαν απειλητικό «τσουνάμι», ενώ παρά τη ρητή επιθυμία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, βλέπουμε την αναπαράσταση της διαβόητης συνέντευξης που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC Panorama το 1995, όπως και τις τελευταίες ώρες της πριγκίπισσας λίγο πριν τον τραγικό θάνατό της το 1997 στο σοκαριστικό αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι. Στην πέμπτη σεζόν, το στέμμα της Ελισάβετ έχει φορέσει η Ιμέλντα Στόντον. Ο Τζόναθαν Πράις υποδύεται τον Πρίγκιπα Φίλιππο, η Λέσλι Μάνβιλ την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ο Ντόμινικ Γουέστ τον Πρίγκιπα Κάρολο, ενώ η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι καθηλώνει ως Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Bridgerton 2η σεζόν

«Καθήκον, επιθυμία και σκάνδαλο συγκρούονται, όταν ο υποκόμης Άντονι Μπρίτζερτον αποφασίζει να παντρευτεί, αλλά ερωτεύεται την πεισματάρα αδελφή της μέλλουσας συζύγου του», αναφέρεται στη σύντομη περιγραφή του Netflix για τη δεύτερη σεζόν του Bridgerton που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 25 Μαρτίου 2022 και σχεδόν αμέσως βρέθηκε στην πρώτη θέση σε 88 χώρες. Η δεύτερη σεζόν βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της Τζούλια Κουίν, με τίτλο «The Viscount Who Loved Me» το οποίο ακολουθεί τον Άντονι (Τζόναθαν Μπέιλι), τον μεγαλύτερο αδερφό της οικογένειας, έναν «φευγάτο» εργένη που δεν έχει δώσει δείγµατα ότι προετοιµάζεται για γάµο. Μάλιστα, σε αυτό τον κύκλο, η Ελλάδα έχει την τιμητική της με πολλές αναφορές για το φυσικό της κάλος. Συγκεκριμένα, ο Κόλιν Μπρίτζερτον (Λουκ Νιούτον), ο μικρός γιος της οικογένειας, επιστρέφει από το ταξίδι του στην Ελλάδα όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει, υπήρξε σταθμός στη ζωή του. Οι αναφορές στη χώρα μας αρχίζουν από την έναρξη του δεύτερου κύκλου της σειράς και κορυφώνονται στο τέταρτο επεισόδιο. Οι ελαιώνες της Μυτιλήνης, η μαστίχα της Χίου και οι ομορφιές των Παξών είναι μερικές μόνο από τις αναφορές του... φιλέλληνα Κόλιν.

Οzark 4η σεζόν

Αν είχατε λατρέψει το Breaking Bad, τότε υπήρξατε σίγουρα και φαν του Ozark, μια από τις ποιοτικότερες σειρές των τελευταίων ετών. Η τέταρτη σεζόν της σειράς του Netflix, αποτελούμενη από 14 επεισόδια, χωρισμένα σε δύο μέρη, κατάφερε να διχάσει τους θεατές με το γλυκόπικρο φινάλε της. Στον αντίποδα οι κριτικοί, έκαναν λόγο για ένα από τα καλύτερα φινάλε που έχουμε δει σε σειρά των τελευταίων ετών. Όπως και να έχει «Δύσκολο το αντίο», όπως ήταν και ο τίτλος του 14ου και τελευταίου επεισοδίου. Απεγνωσμένες συμφωνίες, αθετημένες υποσχέσεις, αιματηροί φόνοι. Για να αφήσουν πίσω το σκοτεινό παρελθόν, οι Μπερντ κάνουν μια τελευταία προσφορά για την ελευθερία τους. Για την ιστορία, ο τέταρτος κύκλος, χωρισμένος σε δύο κεφάλαια κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου 2022 (το πρώτο μέρος) και στις 29 Απριλίου 2022 ( το δεύτερο μέρος).

Peaky Blinders 6η σεζόν

H έκτη και τελευταία σεζόν των Peaky Blinders έκανε πρεμιέρα στο BBC One στις 27 Φεβρουαρίου, σπάζοντας τα κοντέρ τηλεθέασης, καθώς προβλήθηκε από 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αρκετούς μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 10 Ιουνίου, ο τελευταίος κύκλος προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας του Netflix. Θυμίζουμε ότι στα επεισόδια της έκτης σεζόν είδαμε και τη μεγάλη επιστροφή του Τομ Χάρντι στον ρόλο του Άλφι Σόλομονς, του ημίτρελου συνεταίρου του Τόμι Σέλμπι (Κίλιαν Μέρφι). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Στίβεν Νάιτ, δημιουργό των Peaky Blinders, η ιστορία των δημοφιλέστερων τηλεοπτικών μαφιόζων θα συνεχιστεί με μια επερχόμενη ταινία. «Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ειπωθεί με έναν εντελώς Peaky τρόπο», έχει δηλώσει ο Νάιτ για το φιλμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2023.





