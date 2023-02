Οι σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 20 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2023.

Ντοκιμαντέρ που κλέβουν την παράσταση, όπως η πέμπτη σεζόν του «Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης», σειρές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μας αμείωτο, όπως «Η Τριάδα» και ταινίες για ένα χαλαρό βράδυ στο σπίτι, όπως το «Έχουμε ένα Φάντασμα», φέρνουν στο Netflix, οι τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου.

Σειρές του Netflix

Η Τριάδα: Σεζόν 1 (Triptych)

Κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023

Μια αμείλικτη ντετέκτιβ μαθαίνει ότι έχει άλλα δύο πανομοιότυπα αδέλφια και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της.



Outer Banks: Σεζόν 3 (Outer Banks: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 23 Φεβρουαρίου 2023

Νέες περιπέτειες οδηγούν τα Ψάρια στην Καραϊβική και όχι μόνο, καθώς οι φίλοι γίνονται στόχος ενός επικίνδυνου αντιπάλου που ψάχνει μια θρυλική χαμένη πόλη.

Από Ποιον Τρέχαμε να Ξεφύγουμε;: Σεζόν 1 (Who Were We Running From?)

Κυκλοφορεί στις 24 Φεβρουαρίου 2023

Κρύβοντας ένα οδυνηρό παρελθόν, μια εξόριστη γυναίκα ζει μες στην ανωνυμία μαζί με την κόρη της, αλλάζοντας διαρκώς ξενοδοχεία και βλέποντας τους πάντες ως απειλή.

Ταινίες του Netflix

Οι Παράταιροι (The Strays)

Κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023

Η συνετή και προνομιούχα ζωή μιας μιγάδας αρχίζει να καταρρέει όταν δύο ξένοι εμφανίζονται στη γραφική της πόλη των προαστίων.

Έχουμε ένα Φάντασμα (We Have a Ghost)

Κυκλοφορεί στις 24 Φεβρουαρίου 2023

Αφού βρίσκει ένα φάντασμα με το όνομα Έρνεστ να στοιχειώνει το νέο της σπίτι, η οικογένεια του Κέβιν γίνεται μέσα σε μια νύχτα ανάρπαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Διπλή Ανθρωποκτονία: Σκάνδαλο στη Νότια Καρολίνα: Σεζόν 1 (Murdaugh Murders: A Southern Scandal)

Κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023

Σοκαριστικές τραγωδίες συγκλονίζουν μια δεμένη κοινότητα στη Νότια Καρολίνα και φέρνουν στο φως τα φρικιαστικά μυστικά της πιο ισχυρής οικογένειάς της.

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 5 (Formula 1: Drive to Survive: Season 5)

Κυκλοφορεί στις 24 Φεβρουαρίου 2023

Οδηγοί, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων ζουν τη ζωή στα άκρα, εντός και εκτός πίστας, σε κάθε σκληρή σεζόν αγώνων Φόρμουλα 1.



Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

That Girl Lay Lay: Σεζόν 2 (That Girl Lay Lay: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 23 Φεβρουαρίου 2023

Με το μυστικό της να παραμένει επτασφράγιστο, η Λέι Λέι επιστρέφει με την κολλητή της και το παρεάκι αντιμετωπίζει σφάλματα στην εφαρμογή και φάρσες στο γυμνάσιο.

Oddballs: Σεζόν 2 (Oddballs: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Τζέιμς και οι φίλοι του, Μαξ και Έκο, επιστρέφουν για περισσότερες αερολογίες, σαχλές ιδέες και σχολικές πλάκες, φέρνοντας την καταστροφή στο Ντερτ της Αριζόνας.



Διαβάστε επίσης





O serial killer του «You» δεν θέλει να κάνει ερωτικές σκηνές λόγω της γυναίκας του

«Berlin»: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το spinoff του «La Casa de Papel»

Η απάντηση του Netflix για το... τσεκούρι σε δημοφιλείς σειρές