Είναι επίσημο: Οι Guns N' Roses έρχονται στην Αθήνα τον Ιούλιο

Οι θρυλικοί Guns N' Roses θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Ιούλιο!

Για πολλούς ίσως είναι η συναυλία του φετινού καλοκαιριού! Οι θρυλικοί Guns N' Roses έρχονται στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου για μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Μάλιστα, η συναυλία της Αθήνας πρόκειται να κλείσει την περιοδεία τους στην Ευρώπη.



Σημειώνεται ότι η προπώληση για τα μέλη του fanclub ξεκινά αύριο Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί. Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00, μέσω του GunsNRoses.com και της Ticketmaster.gr

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια Παγκόσμια Περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκινάει το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon – Tel Aviv, Israel και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Το συγκρότημα θα συνεχίσει προς τη Βόρεια Αμερική, με αφετηρία το Medavie Blue Cross Stadium του Moncton, NB το Σάββατο 5 Αυγούστου και θα επισκεφτεί ιστορικούς συναυλιακούς χώρους όπως το Fenway Park – Boston, MA στις 21 Αυγούστου και το Wrigley Field – Chicago, IL στις 24 Αυγούστου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο BC Place – Vancouver, BC στις 14 Οκτωβρίου.

Οι fans μπορούν να προμηθευτούν VIP Πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, VIP πρόσβαση στα bar κατά τη διάρκεια του show, αποκλειστικό Guns N’ Roses VIP merchandise και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το vipnation.com!

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο για το “November Rain” ξεπέρασε τις 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, εκτοξεύοντάς το στην κορυφή ως «το rock video με τις περισσότερες προβολές διαχρονικά». Πέρυσι κυκλοφόρησαν το Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition Box Set. Το 4LP βινύλιο είναι ήδη sold out.



