«Memento Mori»: Οι Depeche Mode επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και περιοδεία

Το 15ο στούντιο άλμπουμ των Depeche Mode, με τίτλο «Memento Mori», κυκλοφορεί σήμερα 24 Μαρτίου.

Το πρώτο single που κυκλοφόρησε και μας έδωσε την πρώτη γεύση της επερχόμενης κυκλοφορίας ήταν το «Ghosts Again» με τον κλασικό ήχο του γκρουπ.



Το «Memento Mori» αποτελεί το 15ο στούντιο άλμπουμ των Depeche Mode και το πρώτο τους χωρίς τον Andrew «Fletch» Fletcher, ο οποίος απεβίωσε το 2022.



Σε παραγωγή του James Ford, με επιπλέον παραγωγή της Marta Salogni, η δισκογραφική αυτή δουλειά δημιουργήθηκε στα πρώτα στάδια της πανδημίας, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές ιστορίες των τραγουδιών να αντλούν έμπνευση από εκείνη την περίοδο.



Στα 12 νέα tracks θα ακούσουμε διαφορετικούς ήχους και διαθέσεις, με θέματα όπως παράνοια, ψύχωση, κάθαρση και χαρά.



Το «Memento Mori» κυκλοφορεί στη χώρα μας από την Panik Records/Sony Music.

Τrack listing του Memento Mori:



1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me

Όπως ανακοινώθηκε, το άλμπουμ θα υποστηριχθεί με την περιοδεία «The Memento Mori Tour».



Η νέα αυτή περιοδεία των Depeche Mode είναι η πρώτη τους μετά από 5 χρόνια απουσίας από την σκηνή, ενώ αποτελεί την 19η περιοδείας του συνολικά. Η περιοδεία ξεκίνησε χθες 23 Μαρτίου με περιορισμένες εμφανίσεις στην Βόρεια Αμερική και ύστερα θα μεταφερθεί στην Ευρώπη στις 16 Μαΐου για συναυλίες σε μεγάλα στάδια όπως Stade de France του Παρισιού, Olympic Stadium του Βερολίνου, San Siro Stadium του Μιλάνου και Twickenham Stadium του Λονδίνου μεταξύ άλλων.



Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και έχοντας παίξει ζωντανά για περισσότερους από 35 εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, οι Depeche Mode παραμένουν μέχρι και σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της μουσικής.

Memento Mori World Tour 2023



March 23 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

March 25 - San Jose, CA - SAP Center

March 28 - Los Angeles, CA - Kia Forum

March 30 - Las Vegas, NV - T-Mobile Arena

April 2 - San Antonio, TX - AT&T Center

April 5 - Chicago, IL - United Center

April 7 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

April 9 - Quebec City, QC - Videotron Centre

April 12 - Montreal, QC - Centre Bell

April 14 - New York, NY - Madison Square Garden

May 16 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

May 18 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

May 20 - Antwerp, BE - Sportpaleis Antwerpen

May 23 - Stockholm, SE - Friends Arena

May 26 - Leipzig, DE - Leipziger Festwiese

May 28 - Bratislava, SK - Národný Futbalový Štadión

May 31 - Lyon, FR - Groupama Stadium

June 2 - Barcelona, ES - Primavera Sound Festival

June 4 - Dusseldorf, DE - Merkur Spiel-Arena

June 6 - Dusseldorf, DE - Merkur Spiel-Arena

June 9 - Madrid, ES - Primavera Sound Festival

June 11 - Bern, CH - Stadion Wankdorf

June 14 - Dublin, IE - Malahide Castle

June 17 - London, UK - Twickenham Stadium

June 20 - Munich, DE - Olympiastadion

June 22 - Lille, FR - Stade Pierre Mauroy

June 24 - Paris, FR - Stade de France

June 27 - Copenhagen, DK - Parken

June 29 - Frankfurt, DE - Deutsche Bank Park

July 1 - Frankfurt, DE - Deutsche Bank Park

July 4 - Bordeaux, FR - Matmut Atlantique

July 7 - Berlin, DE - Olympiastadion

July 9 - Berlin, DE - Olympiastadion

July 12 - Rome, IT - Stadio Olympico

July 14 - Milan, IT - San Siro

July 16 - Bologna, IT - Stadio Renato Dall’Ara

July 21 - Klagenfurt, AT - Wörthersee Stadion

July 23 - Zagreb, HR - Arena Zagreb

July 26 - Bucharest, RO - Arena Națională

July 28 - Budapest, HU - Puskás Aréna

July 30 - Prague, CZ - Letňany Airport

August 2 - Warsaw, PL - PGE Narodowy

August 4 - Kraków, PL - Tauron Arena

August 6 - Tallinn, EE - Tallinna Lauluväljak

August 8 - Helsinki, FI - Kaisaniemen Puisto

August 11 - Oslo, NO - Telenor Arena



