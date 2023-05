Τρίτη ταινία «Mamma Mia!»; Ναι αρκεί να γίνει σε ελληνικό νησί με Μέριλ Στριπ και Σερ

Συντελεστές και καστ θέλουν να επιστρέψουν για μια τρίτη ταινία «Mamma Mia!».

Η Τζούντι Κρέιμερ, παραγωγός του κινηματογραφικού και θεατρικού μιούζικαλ, Mamma Mia! είναι πρόθυμη να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε ξανά την... dancing queen που κρύβουμε μέσα μας.

Άλλωστε, η Κρέιμερ έχει δεσμευτεί, εδώ και καιρό, να κάνει μια τρίτη ταινία Mamma Mia! και μάλιστα έχει σκεφτεί και το πώς θα μπορούσε να γίνει.

«Είναι στο αρχικό στάδιο», είπε η Κρέιμερ στο Deadline για ένα πιθανό three-quel. «Υπάρχει μια ιστορία και νομίζω ότι η Μέριλ [Στριπ] θα πρέπει να επιστρέψει —— και αν το σενάριο είναι σωστό, θα το έκανε, νομίζω, γιατί της άρεσε πολύ να παίζει τη Donna».

Η Κρέιμερ είπε επίσης στο Deadline ότι οι ιδέες της για μια τρίτη ταινία περιλαμβάνουν τρόπους για να επαναφέρει όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες των θαυμαστών, όπως τη Donna της Στριπ και τη Ruby της Σερ.

Η Κρέιμερ πιστεύει ακράδαντα ότι η ιστορία πρέπει να ολοκληρωθεί με ένα τρίτο κεφάλαιο. «Δεν θέλω να το παρακάνω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια τριλογία», εξηγεί.

Παράλληλα, παραδέχεται ότι ακόμα δεν υπάρχει τίποτα «επίσημο». Εκπρόσωπος της Universal, είπε επίσης στο EW ότι δεν υπάρχει κάτι να μοιραστεί αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος είναι οτιδήποτε αφορά περισσότερο Mamma Mia! πρέπει να έρθει με την ευλογία των Benny Andersson και Bjorn Ulvaeus των ABBA.

«Θέλουμε να κάνουμε άλλη μια ταινία και είναι [προσεκτικοί]», πρόσθεσε η Κρέιμερ, λέγοντας πως «ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, πρέπει να είναι εντάξει».

Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτες ταινίες, Mamma Mia και Mamma Mia! Here We Go Again κυκλοφόρησαν με 10 χρόνια διαφορά, το 2008 και 2018 αντίστοιχα.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Κρέιμερ κάνει λόγο για μια τρίτη ταινία. Το 2020, είπε στη Daily Mail ότι εργαζόταν πάνω σε μια ιδέα για το έργο, σημειώνοντας ότι «πρόκειται να γίνει μια τριλογία».

Παράλληλα, μέλη του καστ, όπως ο Κόλιν Φερθ και ο Πιρς Μπρόσναν έχουν εκφράσει την προθυμία τους να επιστρέψουν για μια νέα ταινία Mamma Mia!



«Σίγουρα είμαι μέσα. Είναι σχεδόν «εγκληματικό» το πόσο καλά περνάς σε αυτή την ταινία. Πιστεύω ότι όλοι θα ήταν μέσα», είχε δηλώσει ο Μπρόσναν σε συνέντευξή του τον περασμένο Οκτώβριο.



«Αν επιστρέφαμε και μπορούσαμε να περνάμε το ίδιο διασκεδαστικά σε ένα ελληνικό νησί, να τρώμε τα βράδια σε κάποια υπέροχη ταβέρνα και να κάνουμε γυρίσματα, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση», έχει η δηλώσει η Κριστίν Μπαράνσκι στο EW.



