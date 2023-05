Guns N' Roses: Ανακοινώθηκε το συγκρότημα που θα ανοίξει τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι Guns N' Roses θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα, στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια Παγκόσμια Περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκινάει το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon - Tel Aviv, Israel και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μαζί τους special guests οι The Last Internationale!

The Last Internationale



Το συγκρότημα των The Last Internationale, επίσης γνωστό ως TLI, ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη από την τραγουδίστρια Delila Paz και τον κιθαρίστα Edgey.

Ιδιαίτερα γνωστοί για τις δυνατές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι TLI έχουν μοιραστεί τη σκηνή με θρυλικά ονόματα όπως οι Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings of Leon, Slash, Scott Weiland, Weezer, One Republic, Tom Morello και πολλούς άλλους.

Ο πρώτος τους δίσκος, με τίτλο “We Will Reign”, κυκλοφόρησε από την

Epic Records το 2014.

Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Brendan O'Brien με τη συμμετοχή του ντράμερ Brad Wilk (Rage Against the Machine), ο οποίος και συνόδευσε το συγκρότημα και καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης περιοδείας.

Το δεύτερο άλμπουμ των The Last Internationale, “Soul On Fire”, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019. Η παραγωγή ήταν του Tom Morello με τον Joey Castillo (Queens of the Stone Age) στα ντραμς.

Το πρώτο single του album, "Hard Times", έφτασε στο #1 στα blues charts του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο Top 20 σε πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το πολυαναμενόμενο τρίτο studio album τους, “TLI 3”, κυκλοφόρησε στις

31 Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή του Joey Castillo και του Eloy Casagrande των Sepultura στα ντραμς, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο singles, το "1984" και το "Hoka Hey!" με lyric videos.



«Οι The Last Internationale είναι από τους αγαπημένους μου στο νέο κύμα των επαναστατημένων rockers. Είναι ωμοί και αληθινοί και συνδυάζουν την αισθητική του rock του East Village με τη δύναμη του θωρηκτού Ποτέμκιν» - Tom Morello (Rage Against The Machine, Phophets of Rage)

