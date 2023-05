Τζέιν Φόντα: Όταν είδε τον Μάικλ Τζάκσον γυμνό

Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Ο βασιλιάς [της ποπ] ήταν γυμνός. Η Τζέιν Φόντα θυμάται όταν κολύμπησε γυμνή με τον Μάικλ Τζάκσον.

H Τζέιν Φόντα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Watch What Happens Live! με τον Άντι Κοέν και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι «έχει δει τον Μάικλ Τζάκσον γυμνό».



«Είδα τον Μάικλ Τζάκσον γυμνό», είπε η Φόντα, προκαλώντας την έκπληξη του παρουσιαστή που της απάντησε «είμαι όλος αυτιά».



«Ήρθε και με επισκέφθηκε όταν γυρίζαμε το On Golden Pond (σ.σ Στη Χρυσή Λίμνη, ταινία του 1981, με συμπρωταγωνιστές τους Χένρι Φόντα, Κάθριν Χέπμπορν). Είχα ένα μικρό εξοχικό ακριβώς πάνω στη λίμνη και ήταν μια όμορφη νύχτα με φεγγάρι».



«Και του είπες, ας κολυμπήσουμε γυμνοί;», τη ρώτησε ο Κοέν.



«Όχι, εκείνος το πρότεινε!», απάντησε η Φόντα, διορθώνοντας τον παρουσιαστή.

Η ηθοποιός αστειευόμενη, θέλησε να δώσει τη δική της εξήγηση στην πρόταση του -22χρονου τότε- Τζάκσον να κάνουν γυμνισμό: «Πιστεύω επειδή γνώριζε ότι θα πεθάνει νέος και πως εγώ θα μιλήσω για εκείνον γυμνό…», είπε η Φόντα συμπληρώνοντας ότι ο «βασιλιάς της ποπ» ήταν «πολύ αδύνατος».

Όσο για τον παρουσιαστή είπε πως δεν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο σχετικά, καθώς θέλει να σεβαστεί τη μνήμη του Μάικλ Τζάκσον.



