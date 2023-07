Rockwave Festival 2023: Οι ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων - Όλες οι λεπτομέρειες

Όλοι οι μουσικοί δρόμοι οδηγούν αυτό το τριήμερο στο Rockwave Festival και στο TerraVibe.

Με την ορμή από τη θριαμβευτική εμφάνιση του Robbie Williams, το Rockwave πατάει γκάζι, για ένα τριήμερο αποθέωσης της μουσικής.



Οι κιθαριστικοί ήρωες της νεότερης γενιάς συναντιώνται στο Rockwave Festival με τα «all time classic» είδωλα της παγκόσμιας σκηνής.



Δείτε τις ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων:



7 Ιουλίου 2023



15:00 DOORS OPEN

16:00 LAZY MAN'S LOAD

16:45 ROCK 'N' ROLL CHILDREN

18:00 BOKASSA

19:20 AS I LAY DYING

21:00 SAXON

22:30 DEEP PURPLE



8 Ιουλίου 2023



15:00 DOORS OPEN

16:30 FRENZEE

17:15 SPEKTRVM

18:00 KISHI BASHI

19:30 VV

21:00 PUSCIFER

22:45 THE BLACK KEYS



9 Ιουλίου 2023



15:00 DOORS OPEN

15:50 GANZI GUN

16:45 SOUNDTRUCK

17:40 PROJECT RENEGADE

18:35 SADHUS

19:30 MOTHER OF MILLIONS

21:00 1000MODS

23:00 VILLAGERS OF IOANNINA CITY



Σημεία Προπώλησης



Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται VIVA link για ΟΛΕΣ τις ημέρες



Tιμές εισιτηρίων στο ΤΑΜΕΙΟ του TerraVibe ανά συναυλιακή ημέρα



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ



Γενική Είσοδος: 55 ευρώ

Golden Standing: 95 ευρώ

VIP A: 95 ευρώ

VIP B: 95 ευρώ



ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ



Γενική Είσοδος: 55 ευρώ

Golden Standing: 100 ευρώ

VIP A: 100 ευρώ

VIP B: 100 ευρώ



ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ



Γενική Είσοδος: 20 ευρώ



ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΟΝΟ Η ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ



Δείτε εδώ πως μπορείτε να φτάσετε με αυτοκίνητο στο Terra Vibe

https://www.rockwavefestival. gr/el/by-car-moto/



Με πούλμαν



Το Rockwave Festival διαχρονικά φιλόξενο και φιλικό για όλους, έχει φροντίσει και για έναν οικονομικό τρόπο μεταφοράς ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ των φίλων του προς και από το Terra Vibe!



1. Η Αpollon Travel Services έχει αναλάβει και φέτος τη μεταφορά σας στο Terra Vibe με άνεση και ασφάλεια για τις ημέρες του Rockwave Festival (7,8 & 9 Ioυλίου)! Τα λεωφορεία αναχωρούν από τον Σταθμό Λαρίσης από τις 14.00 και κάθε ώρα μέχρι τις 20.00 και θα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο μετά το τέλος της εκδήλωσης.



Η αγορά εισιτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεφωνικής κράτησης στα 6936632811- 6984257601 ή μέσω απευθείας αγοράς στον Σταθμό Λαρίσης πριν την αναχώρηση σας.



Για λόγους διασφάλισης της θέσης σας, παρακαλούμε μετά την online αγορά σας όπως επικοινωνήσετε με το Apollon Travel Services στα τηλ. 6936632811 - 6984257601 (Ώρες: 10:00- 15:00 και 18:00-21:00) για να δηλώσετε το δρομολόγιο με το οποίο επιθυμείτε να μεταβείτε στο Terra Vibe.

2. Το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής είναι και πάλι εδώ για τη μεταφορά από και προς το TerraVibe Park με συνεχείς αναχωρήσεις από τις 16:00 μ.μ. από κεντρικά σημεία της Αθήνας:

Θησείο, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ "Θησείο" και πλησίον του σταθμού μετρό "Μοναστηράκι"

Πεδίον του Άρεως, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ "Βικτώρια" επί των οδών Μαυροματαίων & Ιουλιανού

Τιμή εισιτηρίου: 7,40 ευρώ (με επιστροφή) | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8225148, 210 8808000



