Emmy 2023: Το «Succession» οδηγεί την κούρσα των υποψηφιοτήτων

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2023, τα οποία διεκδικούν τηλεοπτικές σειρές και προγράμματα που προβλήθηκαν στην τηλεόραση και στις πλατφόρμες από την 1η Ιουνίου 2022 μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023.

Την κούρσα οδηγεί το «Succession» με 27 υποψηφιότητες, ακολουθούν τα «The Last of Us» και «The White Lotus» με 24 υποψηφιότητες και το «Ted Lasso» με 21 υποφηφιότες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αγαπημένος ηθοποιός Μάικλ Τζ. Φοξ μπορεί να προσθέσει ένα ακόμη Emmy στη συλλογή του καθώς το ντοκιμαντέρ «Still: A Michael J. Fox Movie» είναι ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία. Η παραγωγή του Apple TV+ κέρδισε επτά υποψηφιότητες τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία ή σειρά μη μυθοπλασίας.



Η 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου.





Η Yvette Nicole Brown έγραψε ιστορία ανακοινώνοντας τους φετινούς υποψηφίους για τα 75α Βραβεία Emmy από το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα – το Hollywood Athletic Club, τοποθεσία των πρώτων Emmy Awards το 1949 AP

Δραματική Σειρά

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellojackets

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Ms. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Μίνι Σειρά

Beef

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Τζεφ Μπρίτζες - The Old Man

Μπράιν Κοξ - Succession

Κίραν Κάλκιν - Succession

Μπομπ Οντενκερκ - Better Call Saul

Πέδρο Πασκάλ - The Last of Us

Τζέρεμι Στρονγκ - Succession

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Σάρον Χόργκαν - Bad Sisters

Μέλανι Λίνσκι - Yellowjackets

Ελίζαμπεθ Μος - The Handsmaid’s Tale

Μπέλα Ράμσεϊ - The Last of Us

Κέρι Ράσελ - The Diplomat

Σάρα Σουκ - Succession

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Μπιλ Χέιντερ - Barry

Τζέισον Σέγκελ - Shrinking

Μάρτιν Σορτ - Only Murders in the Building

Τζέισον Σουντέκις - Ted Lasso

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ - The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κριστίνα Απλγκέιτ - Dead to Me

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν - The Marvelous Ms. Maisel

Κουίντα Μπρούνσον - Abbott Elementary

Νατάσα Λιόν - Poker Face

Τζένα Ορτέγκα - Wednesday

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τάρον Έγκερτον - Black Bird

Κουμάιλ Ναντζιάνι - Welcome to Chippendales

Έβαν Πίτερς - Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Ντάνιελ Ράντκλιφ - Weird: The Al Yankovic Story

Μάικλ Σάνον - George & Tammy

Στίβεν Γιούν - Beef

A’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Λίζι Κάπλαν - Fleishman Is In Trouble

Τζέσικα Τσαστέιν - George & Tammy

Ντόμινικ Φίσμπακ - Swarm

Κάθριν Χαν - Tiny Beautiful Things

Ράιλι Κιου - Daisy Jones & the Six

Άλι Γουόνγκ - Beef

B’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Άντονι Κάριγκαν - Barry)

Φιλ Ντανστερ - Ted Lasso

Μπρεντ Γκόλντστιν - Ted Lasso

Τζέιμς Μάρσντεν Jury Duty

Έμπον Μος-Μπάχραχ - The Bear

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς - Abbot Elementary

Χένρι Γουίνκλερ - Barry

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Άλεξ Μπόρστιν - The Marvelous Ms. Marvel

Άγιο Εντεμπίρι - The Bear

Τζανέλ Τζέιμς - Abbott Elementary

Σέριλ Λι Ραλφ - Abbott Elementary

Τζούνο Τεμπλ - Ted Lasso

Χάνα Γουάντινγκχαμ - Ted Lasso

Τζέσικα Γουίλιαμς - Shrinking

B’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Φ. Μάρεϊ Εϊμπραχαμ - The White Lotus

Νίκολας Μπράουν - Succession

Μάικλ Ιμπεριόλι - The White Lotus

Τέο Τζέιμς - The White Lotus

Μάθιου ΜακΦέιντεν - Succession

Άλαν Ρακ - Succession

Γουίλ Σαρπ - The White Lotus

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ - Succession

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Τζένιφερ Κούλιτζ - The White Lotus

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι - The Crown

Μέγκαν Φάχι - The White Lotus

Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε (The White Lotus

Όμπρεϊ Πλαζα - The White Lotus

Ρέα Σίχορν - Better Call Saul

Τζ. Σμιθ-Κάμερον - Succession

Σιμόνα Ταμπάσκο - The White Lotus

Variety Talk

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Reality Competition

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Καλύτερο Καστ – Κωμωδία

Abbot Elementary

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Καλύτερο Καστ – Δράμα

Bad Sisters

The Crown

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellojackets

Καλύτερο Καστ – Μίνι Σειρά

Beef

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Weird: The Al Yankovic Story

