43ο River Party Reboot: Αποκαλύφθηκε η αφίσα του φεστιβάλ

Το 43o River Party θα πραγματοποιηθεί από τις 3-6 Aυγούστου στο Νεστόριο Καστοριάς.

H αντίστροφη μέτρηση για το 43ο River Party έχει ξεκινήσει και εμείς ετοιμαζόμαστε να ανηφορίσουμε στο Νεστόριο για να ζήσουμε αξέχαστες φεστιβαλικές εμπειρίες από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου.



Θέλεις και εσύ να έρθεις στο River Party, αλλά δεν ξέρεις που να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου; Σου έχουμε τη λύση! Ακολούθησε τον σύνδεσμο και εξασφάλισε τώρα μία θέση Parking στον χώρο του Φεστιβάλ:

Προσοχή! Για την είσοδο του αυτοκινήτου στο φεστιβάλ, θα πρέπει να έχουν εισιτήριο και να έχουν προμηθευτεί το βραχιόλι εισόδου από την πύλη τόσο ο οδηγός όσο και τυχών επιβάτες του οχήματος.

Από την Τετάρτη 2 Αυγούστου, μπορείτε να εισέρχεστε και να αποχωρείτε από τον χώρο όσες φορές θέλετε.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ενώ οι κενές θέσεις θα διατεθούν όπως πάντα Δωρεάν (first come - first served). Σε περίπτωση που το Parking του φεστιβάλ γεμίσει, υπάρχει φυσικά άπλετος χώρος στάθμευσης περιμετρικά αυτού για όλους.

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ

Τι κι εάν στα τραγούδια τους μιλάνε για Αμοργό, Σέριφο και Αστυπάλαια, οι Xatzifrageta (official) φέτος πάνε στο Νεστόριο Καστοριάς, την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 και κλείνουν ραντεβού δίπλα στον Αλιάκμονα για το πιο υπέροχο πάρτι του καλοκαιριού!





Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΦΙΣΑ

Η τελική αφίσα του φεστιβάλ είναι έτοιμη! Λιγότερο από ένας μήνας έμεινε… Κλείσε και εσύ τώρα το εισιτήριο σου στον παρακάτω σύνδεσμο και ετοιμάσου για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, γεμάτο διασκέδαση, χαρά και party, στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα! Ο προορισμός για καλοκαιρινές εναλλακτικές διακοπές είναι ένας και ακούει στο όνομα RIVER PARTY!

Η αφίσα του φεστιβάλ

tickets: https://riverparty.net/product-category/tickets/

Και εάν είσαι από λίγο πιο μακριά, βρες την εκδρομή που σε εξυπηρετεί

και τα RIVER BUS θα σε φέρουν στο φεστιβάλ.

Εκδρομές/RIVER BUS:

https://riverparty.net/product-category/travel/

