Maneskin: Επιστρέφουν με νέο single και γυμνή φωτογράφιση

Οι Måneskin προώθησαν την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Honey (are u coming?)» με μια γυμνή φωτογράφιση στο Instagram.

Οι Ιταλοί rock stars Måneskin μοιράζονται το νέο τους single με τίτλο «Honey (are u coming?)». Αμέσως μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου #1 άλμπουμ τους, «RUSH!», το «Honey (are u coming?)» είναι μια μουσική πανδαισία, που συνδυάζει ήχους ηλεκτρονικής κιθάρας με εξαιρετικά πειστικούς στίχους. Η μπάντα έκανε ένα livestream μέσα από το χώρο Gazometro, στη Ρώμη, όπου και τραγούδησαν τρία τραγούδια τους ζωντανά, συμπεριλαμβανομένου και του «Honey (are u coming?)».



Οι θαυμαστές θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν το νέο single ζωντανά, καθώς η περιοδεία τους «RUSH! World Tour» (με αρκετούς σταθμούς να έχουν ήδη γίνει sold out) ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένεται να εμφανιστούν και στα φετινά MTV VMA’s, καθώς είναι υποψήφιοι στην κατηγορία «Best Rock» με το τραγούδι τους «The Loneliest».

Η μπασίστρια, Victoria De Angelis, είπε: «Γράψαμε αυτό το τραγούδι μόλις ολοκληρώσαμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία, αφού είχαμε πολλή ενέργεια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Το τελειοποιήσαμε ενώ βρισκόμασταν μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με το αποτέλεσμα και νομίζουμε πως είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο κόσμος».



Ο Damiano David πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια ιστορία κάποιου με απροσδιόριστο φύλο και είναι στην κρίση σας να το αποφασίσετε αυτό. Αυτό το άτομο βρίσκει κάποιον με μάτια γεμάτα θλίψη και αυτό το τραγούδι λειτουργεί ως πρόσκληση για μια νέα περιπέτεια χωρίς να ξέρουν που θα τους οδηγήσει, αλλά το μόνο που ξέρουν είναι ότι θα περάσουν καλά».



Ο Damiano και η παρέα του, θέλοντας να προωθήσουν την κυκλοφορία του νέου τους single, προχώρησαν σε μια τολμηρή φωτογράφιση στο Instagram, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με... γλειφιτζούρια.

Μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ, «RUSH!», οι Måneskin ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους «Loud Kids World Tour», που συμπεριλάμβανε πέντε σόου σε στάδια της Ιταλίας, μία μοναδική εμφάνιση στο εμβληματικό Glastonbury festival και φυσικά το Primavera festival.



Στην Βόρεια Αμερική, η μπάντα πούλησε περισσότερα από 100 χιλιάδες εισιτήρια, κάνοντας 25 σόου και παράλληλα έλαβαν και την πρώτη υποψηφιότητά τους για βραβείο Grammy στην κατηγορία «Best New Artist». Οι Måneskin θα επιστρέψουν και φέτος για περισσότερες συναυλίες σε μέρη της Νότιας Αμερικής όπως Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και Κολομβία όπου θα βρεθούν για πρώτη φορά. Το συγκρότημα θα μεταφερθεί μετά και στην Ιαπωνία, όπου και θα παίξουν τα πρώτα σόου τους σε αρένες της χώρας. Ακόμη, θα ταξιδέψουν και στην Αυστραλία για πρώτη φορά όπου θα κάνουν συναυλίες στο Μπρισμπέιν, το Σίντνεϊ, την Μελβούρνη και την Αδελαϊδα. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με συναυλίες στην Ιρλανδία και το Μάντσεστερ όπου και εκεί θα βρεθούν για πρώτη φορά.



Η περιοδεία «RUSH! World Tour» έχει πάρει το όνομά της από το επιτυχημένο άλμπουμ του γκρουπ, το οποίο έφτασε στο #1 σε 15 χώρες και στο Top 5 σε 20 χώρες. Μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.3 δισεκατομμύρια streams, με την μπάντα να έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως.



Το νέο single της μπάντας κυκλοφορεί μέσω της Panik Records/Sony Music.



Διαβάστε επίσης





Damiano David: Νέο βίντεο για την Ελλάδα μετά την ανάρτηση με τον Νίκο Βέρτη

Ο Νταμιάνο Νταβίντ ακούει Νίκο Βέρτη - Η ανάρτηση με την ελληνική σημαία