O Jonathan Jeremiah ξανά στην Αθήνα για ένα live στο Fuzz Club

O Jonathan Jeremiah ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά την Αθήνα για ένα live show στο Fuzz Club, στα τέλη του φθινοπώρου, στις 25 Νοεμβρίου.

Απολαύσαμε τον Jonathan Jeremiah για πρώτη φορά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι στο Rockwave Festival 2023. Ευαίσθητος, εξομολογητικός, οικείος ο Jonathan Jeremiah μίλησε στην ψυχή μας, μας ταξίδεψε στον μαγικό και τόσο μελωδικό κόσμο του.

Ο Jonathan Jeramiah φέρνει το ταλέντο και την αισιοδοξία του στη σκηνή του Fuzz Club για ένα αναζωογονητικό φθινοπωρινό "ζέσταμα", τον πιο αισιόδοξο πρόλογο για τον χειμώνα, από έναν καλλιτέχνη που τραγουδά για τη φωτεινή πλευρά της ζωής! Ένας τροβαδούρος που θέλει να παρασύρει το κοινό του στα τοπία που ζωγραφίζει με τόση ευαισθησία, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τη φαντασία του.



Αυτός ο ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας "solitary man" (όπως και ο τίτλος του πρώτου του άλμπουμ), ωμός και ρεαλιστικός, γενναίος και ασυμβίβαστος, μεταφέρει το προσωπικό του όραμα στη μουσική φροντίζοντας την κάθε λεπτομέρεια. Ξέρει τι θέλει, και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του κυριολεκτικά, για να το ζωντανέψει με τον δικό του προσωπικό τρόπο.

Ο Jonathan Jeramiah



Ο Jonathan Jeramiah γεννήθηκε στο Βόρειο Λονδίνο από Ιρλανδή μητέρα και Ινδό πατέρα, εκεί άρχισε να μαθαίνει κιθάρα στα 6 του. Όχι τόσο οι δίσκοι του Cat Stevens ή του Elvis που ακούγονταν στο σπίτι του αλλά περισσότερο τα soundtrack από τις ταινίες του Clint Eastwood, ο Dirty Harry, The Wild Geese, ακόμη και ο Charlie και το Εργοστάσιο της Σοκολάτας, είναι οι αναμνήσεις που έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό του. Έτσι, άρχισε να γράφει τα πρώτα του κομμάτια στα 14 και στα 21 του χρόνια ταξίδεψε από άκρη σε άκρη της Αμερικής. Γύρισε στην Αγγλία κατασταλαγμένος, με το μυαλό του γεμάτο μελωδίες και στίχους. Στις νυχτερινές βάρδιες, στο στάδιο Wembley όπου εργαζόταν, έγραφε τραγούδια με τη φαντασία του, με ανομολόγητο όνειρο κάποια στιγμή να βρεθεί κι ο ίδιος πάνω στη σκηνή.



Τελικά, το 2011 έκανε το μουσικό του ντεμπούτο με το A Solitary Man. Τέσσερα άλμπουμ αργότερα, ο Jonathan Jeremiah κυκλοφορεί το Horsepower For The Streets, που συνδυάζει folk και ορχηστρικές διασκευές. Ο πέμπτος αυτός δίσκος βρίσκει τον βρετανό μουσικό να «περπατά στην έρημο της Καλιφόρνια τραγουδώντας για όλες τις ακούραστες καρδιές». Hχογραφήθηκε με την ορχήστρα Amsterdam Sinfonietta στην Bethlehemker, την άλλοτε εμβληματική εκκλησία του Amsterdam Noord με τη συμμετοχή ορχήστρας 20 εγχόρδων.

Με το άλμπουμ του Horsepower For The Streets – ένα άλμπουμ φωτεινό, που «αναπνέει» ελεύθερο και ανεξάρτητο, σαν τον δημιουργό του και θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα του 2022 - και τη μπάσα, βαθιά, γεμάτη ευαισθησίες φωνή του έχει κατακτήσει τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνικά ερτζιανά. Αποτυπώνει την ταραγμένη και αλλόκοτη εποχή που ζούμε σε όλο της το περίπλοκο μεγαλείο αλλά ταυτόχρονα, ακτινοβολεί αισιοδοξία. Μέσα σε αυτό το μπερδεμένο κουβάρι, μοιάζει να μας προσφέρει την άκρη της κλωστής. Μια αυθεντική φωνή, που ακουμπά όλους μας και τον καθένα χωριστά.

Ο Jonathan Jeremiah συνδέεται με τη μουσική κληρονομιά της Ευρώπης επηρεασμένος από τους Scott Walker, Cat Stevens, Serge Gainsbourg και John Martyn.

Τον Οκτώβριο του 2022 ο Jonathan Jeremiah βρέθηκε στο εξώφυλλο του γαλλικού Rolling Stone με αφορμή το νέο του άλμπουμ αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μπορεί να είναι ένας μοναχικός καλλιτέχνης αλλά όχι μόνος.



Η προπώληση για τη συναυλία του Jonathan Jeremiah στο Fuzz Club ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου στις 12.00 στο δίκτυο more.com (by viva)

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου στις 12.00

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος 29,70 ευρώ

Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: more.com



Φυσικό Σημείο προπώλησης

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3304000

Fuzz Club

Πατριάρχου Ιωακείμ 1

Μοσχάτο Ταύρος 177 78

Τηλέφωνο: 21 0345 0817

info@fuzzclub.gr

