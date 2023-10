Η Σάρον και ο Όζι Όσμπορν έχουν κάνει μια συμφωνία για το θάνατό τους

Ο Όζι Όσμπορν και η σύζυγός του, Σάρον, έχουν κάνει σύμφωνο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι αυτή και ο σύζυγός της Όζι εξακολουθούν να έχουν μεταξύ τους σύμφωνο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Η Σάρον είχε αναφερθεί σε αυτό στα απομνημονεύματά της το 2007 «Survivor: My Story - The Next Chapter», όπου είπε ότι το ζευγάρι θα πήγαινε στην ελβετική οργάνωση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας με τη βοήθεια γιατρού Dignitas, εάν κάποιος από τους δύο υπέφερε από άνοια.

Το θέμα το επανέφερε η οικογένεια στο τελευταίο επεισόδιο του «The Osbournes Podcast», στο οποίο συμμετέχουν η Σάρον, ο Όζι, η κόρη τους Κέλι και ο γιος τους Τζακ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Τζακ, ρώτησε αν η ευθανασία ήταν «ακόμα στα σχέδια» των γονιών του.

«Πιστεύεις ότι θα υποφέρουμε;», απάντησε η Σάρον, γελώντας, προτού ο Τζακ αναρωτηθεί: «Δεν υποφέρουμε ήδη όλοι;».

«Ναι, αλλά δεν θέλω να πονέσω», πρόσθεσε η μητέρα του. «Η ψυχική ταλαιπωρία είναι αρκετός πόνος χωρίς σωματικό. Επομένως, αν έχεις ψυχικό και σωματικό πόνο, τα λέμε».

«Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσες να επιβιώσεις;», ρώτησε η Κέλι.

«Ναι, τι θα γινόταν αν επιζήσεις και δεν μπορείς ούτε να φας», απάντησε η Σάρον.

Το σύμφωνο της Σάρον και του Όζι έγινε ύστερα από τον θάνατο του πατέρα της Σάρον Ντον Άρντεν το 2007 από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



