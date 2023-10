Μάθιου Πέρι: Όταν πεθάνω, να αναφέρετε το «Friends» μετά το «βοηθούσε ανθρώπους»

O Μάθιου Πέρι μέσα από τα δικά του λόγια για τη ζωή, το θάνατο, τον Τσάντλερ και τις εξαρτήσεις.

Το Σάββατο (28/10), εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχασαν ένα... φιλαράκι. τον Μάθιου Πέρι, τον αγαπημένο και αστείο «Τσάντλερ Μπινγκ» από το επιτυχημένο sitcom «Friends». Πολλοί είπαμε «τέλος εποχής», ακόμα περισσότεροι συγκινηθήκαμε και όλοι παραδεχτήκαμε ότι οι επαναλήψεις των «Friends» κάθε Σαββατοκύριακο στο Star δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του (πέθανε σε ηλικία 54 ετών) ο Πέρι, γνώρισε τεράστια φήμη αλλά και... εθισμούς και εξαρτήσεις που τον οδήγησαν ένα βήμα πριν το θάνατο ουκ ολίγες φορές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, όταν τον ρώτησαν πώς θα ήθελε να τον θυμούνται, απάντησε: «Ως τον τύπο που έζησε τη ζωή, αγάπησε καλά, έζησε καλά και βοηθούσε τους ανθρώπους. Αυτό που με βρήκε ήταν κάτι καλό και όχι κάτι κακό».



Όσο για το πώς ονειρευόταν την τέλεια ζωή για εκείνον, ανέφερε: «Σε έναν τέλειο κόσμο, οι επιδόσεις μου στο τένις βελτιώνονται. Έχω παιδιά και μια όμορφη γυναίκα και ζω σε κάποιο λόφο κάπου που δεν είναι στο Λος Άντζελες. Και το σενάριο που ο Τομ Χανκς μόλις απέρριψε, πέφτει στα χέρια μου».



Εμείς συγκεντρώσαμε ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του Μάθιου Πέρι, αλλά και εξομολογήσεις μέσα από τα απομνημονεύματά του, «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα», σε μια προσπάθεια να μάθουμε καλύτερα τον άνθρωπο που ήθελε να βοηθάει άλλους ανθρώπους, τον ηθοποιό που έγινε «φιλαράκι» μας, την ψυχή που βασανίστηκε πολεμώντας τους δαίμονές της από πολύ νωρίς...

Ο Μάθιου Πέρι, μέσα από τα δικά του λόγια για τον «Τσάντλερ», τις εξαρτήσεις, τη ζωή, το θάνατο...

«Είναι πολύ περίεργο να ζεις σε έναν κόσμο όπου αν πέθαινες, θα συγκλονίζονταν οι άνθρωποι, αλλά δεν θα ξάφνιαζε κανέναν».



«Ξέρεις τι λέει ο Άγιος Πέτρος σε όσους προσπαθούν να μπουν στον παράδεισο; Ο Πέτρος λέει, "Δεν έχεις σημάδια;" Και όταν οι περισσότεροι απαντούν περήφανα: "Λοιπόν, όχι, όχι", λέει ο Πέτρος, "Γιατί όχι; Δεν υπήρχε τίποτα για το οποίο άξιζε να παλέψεις;"».



«Είμαι εγώ. Και αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό, ήταν πάντα αρκετό. Εγώ ήμουν αυτός που δεν το κατάλαβα. Και τώρα το κάνω. Είμαι ηθοποιός, είμαι συγγραφέας. είμαι άνθρωπος. Και είμαι καλός σε αυτό. Θέλω καλά πράγματα για τον εαυτό μου και τους άλλους, και μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λόγος που είμαι ακόμα εδώ. Και να καταλάβω γιατί είναι το καθήκον που έχει τεθεί μπροστά μου. Και θα αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει βιασύνη, καμία απόγνωση. Μόνο το γεγονός ότι είμαι εδώ και νοιάζομαι για τους ανθρώπους είναι η απάντηση».



«Μετά το πρώτο μου γέλιο στη σκηνή, κόλλησα».



Για τη σημασία του γέλιου στη ζωή: «Ο στόχος είναι να πρέπει να ξανακάνουμε τη λήψη γιατί ο τύπος στην κάμερα τινάχτηκε λίγο καθώς γελούσε. Χωρίς να συμβεί αυτό, δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για μένα από έναν κόσμο που όλοι απλώς προσπαθούν να κάνουν ο ένας τον άλλον να γελάσει».



«Έμαθα να πέφτω από νωρίς στη ζωή μου - ήμουν στα έξι μου - γιατί συνειδητοποίησα ότι ήταν ένας τρόπος να κάνω τα κορίτσια να γελούν».

Για τον Φιλαράκι μας, Τσάντλερ Μπινγκ: «Ο Τσάντλερ είναι ο τύπος που όλοι πιστεύουν ότι θα τα πάει καλά με τις γυναίκες, αλλά σκέφτεται πάρα πολύ και λέει το λάθος πράγμα».



«Λατρεύω να παίζω τον Τσάντλερ, μεγάλωσα παίζοντας αυτόν το ρόλο».



«Μοιάζω πολύ με τον Τσάντλερ από πολλές απόψεις, αν και ο Τσάντλερ είναι πιο αστείος από εμένα και μισεί απόλυτα τη δουλειά του, ενώ εγώ αγαπώ απόλυτα τη δουλειά μου».



«Οι γυναίκες πάντα πιστεύουν ότι είμαι ο Τσάντλερ, οπότε αν δεν αστειευτώ για μισή ώρα, νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έπειτα εξηγώ ότι δεν έχω κωμικούς σεναριογράφους να γράφουν όλα όσα λέω στο συγκεκριμένο δείπνο».



«Mε ελκύουν οι κατεστραμμένοι χαρακτήρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» και κάπως έτσι...



... «[Με όλους τους ρόλους μου] συνεχίζω να παίζω τον εαυτό μου».

«Το μυαλό μου είναι έτοιμο να με σκοτώσει, και το ξέρω. Με γεμίζει συνεχώς μια υποβόσκουσα μοναξιά, μια λαχτάρα, κολλημένος στην ιδέα ότι κάτι έξω από εμένα θα με φτιάξει. Αλλά τέλειωσα με όλα όσα είχε να προσφέρει το εξωτερικό!».



«Αν έπρεπε να το ξανακάνω από την αρχή, θα έκανα ακόμα οντισιόν για το Friends; Να είσαι σίγουρος ότι θα το έκανα. Θα έπινα ξανά; Να είσαι σίγουρος ότι θα το έκανα. Αν δεν είχα αλκοόλ για να ηρεμήσει τα νεύρα μου και να με βοηθήσει να χαλαρώνω, θα είχα πηδήξει από ένα ψηλό κτίριο κάποια στιγμή στα είκοσί μου».



«Οι αγαπημένες μου έξι λέξεις στην ανάρρωση είναι: εμπιστεύσου τον Θεό, καθαρίστε το σπίτι και βοηθήστε τους άλλους».



«Ποτέ δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει ένα πράγμα... Υποθέτω ότι το μάθημα είναι να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία, γιατί κάτι μπορεί να βγει από αυτό».

Για την ταινία «Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας: «Το The Whole Nine Yards μου άρεσε αμέσως. Ήταν μια μαύρη κωμωδία στην αρχή. Και μόνο η ιδέα να παίξω σε μια ταινία με τον Μπρους Γουίλις ήταν αρκετά συναρπαστική».



«Αν αφιερώσετε πολύ χρόνο κοιτάζοντας στον καθρέφτη, θα τρακάρετε το αυτοκίνητό σας».



«Μεγάλωσα κάνοντας babysitting και πάντα το απολάμβανα. Αγαπώ την οικογένεια. Μερικοί από τους πιο στενούς μου φίλους έχουν παιδιά, και εγώ είμαι νονός τους. Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις μου στη ζωή μου είναι να τα παίρνω από το σχολείο και να κάνω παρέα μαζί τους».



«Χρειάζομαι μια γυναίκα να έχει μια ιδιόμορφη αίσθηση του χιούμορ. Υπάρχουν πολλά αστεία που χρησιμοποιώ και αν δεν τα καταλαβαίνει, μάλλον δεν είναι για μένα».



Σχετικά με την έναρξη της σειράς «Mr. Sunshine» είχε εξομολογηθεί πως: «Κάποια από αυτά βασίζονται σε μένα. Μου αρέσει να πιστεύω ότι είμαι λίγο λιγότερο εγωιστής από αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά κάποιες στιγμές στη ζωή μου σίγουρα ήμουν έτσι. Με έχουν κατηγορήσει ότι δεν έδωσα σημασία σε μια πρόταση εκτός και αν το όνομά μου ακουστεί σε αυτήν δύο φορές».



«Το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης είναι βαρετό και οι ουλές είναι ενδιαφέρουσες - λένε μια ειλικρινή ιστορία και είναι απόδειξη ότι μια μάχη δόθηκε, και στην περίπτωσή μου, κερδήθηκε σκληρά».



«Όταν πεθάνω, θα ήθελα το Friends να αναφέρεται μετά από το "βοηθούσε ανθρώπους"».





