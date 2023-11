Ρίτα Γουίλσον και Χρήστος Μάστορας: Γεμάτο Ελλάδα το βίντεο του τραγουδιού τους

Το νέο τους τραγούδι «OLI MAZI (We Are All Together)» περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» (Γάμος Αλά Ελληνικά 3)

Η θάλασσα, ο ήλιος, τα κυκλαδίτικα νησιά, η Αθήνα και εμβληματική Ακρόπολη πρωταγωνιστούν στο μουσικό βίντεο του νέου τραγουδιού της Ρίτα Γουίλσον με τον Χρήστο Μάστορα

To επίσημο βίντεο του νέου τραγουδιού της Ρίτα Γουίλσον με τον Χρήστο Μάστορα, μόλις κυκλοφόρησε και είναι γεμάτο από Ελλάδα! Πρόκειται για το ντουέτο «OLI MAZI (We Are All Together)» που περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» (Γάμος Αλά Ελληνικά 3).



Το μουσικό βίντεο έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι γεμάτο από θάλασσα, ήλιο, Ακρόπολη και από το εκτυφλωτικό λευκό των κυκλαδίτικων νησιών μας. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αρκετά πλάνα από το κέντρο της Αθήνας με την Ακρόπολη να πρωταγωνιστεί σε πολλά σημεία.

To «OLI MAZI (We Are All Together)», που κυκλοφορεί από την Sing It Loud LLC και την Panik Records, είναι μια δημιουργία της Ρίτα Γουίλσον και της βραβευμένης με Όσκαρ και 12 βραβεία Grammy, Diane Warren, η οποία έχει επίσης γράψει μεταξύ άλλων για τους Σελίν Ντιόν, Cher, Μαράια Κάρεϊ, Μπιγιόνσε και Μάικλ Μπόλτον. Την παραγωγή έκαναν οι Ρίτα Γουίλσον, Emanuel “Eman” Kiriakou και Zhone.

Το «OLI MAZI (We Are All Together)» είναι ένα feel-good τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την τρίτη ταινία και αποτυπώνει ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στη διάσημη σειρά ταινιών «My Big Fat Greek Wedding».



