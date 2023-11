Μάθιου Πέρι: Ο Τζον Στάμος μοιράζεται μια γλυκιά ιστορία από τα Φιλαράκια - «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Ο Τζον Στάμος είχε κάνει μια guest εμφάνιση στο επεισόδιο 9ης σεζόν «The One With the Donor» το 2003 και μοιράζεται μια ιστορία με τον Μάθιου Πέρι από τα γυρίσματα

Ο Τζον Στάμος είναι ένας από τους δεκάδες ηθοποιούς που έκαναν μια guest εμφάνιση σε επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς Friends. Συγκεκριμένα ο Στάμος έκανε ένα cameo στο επεισόδιο The One With Donor, στην ένατη και προτελευταία σεζόν της βραβευμένης σειράς. Ο ηθοποιός έπαιξε τον Ζακ, έναν υποψήφιο δότη σπέρματος για τον Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και τη Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ).



Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός αποτίει φόρο τιμής στον Μάθιου Πέρι και αποχαιρετά τον 54χρονο ηθοποιό που «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (28/10), με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο σταρ του Full House μοιράζεται μια ιστορία από τα γυρίσματα της σκηνής του στα Φιλαράκια θέλοντας να μοιραστεί τη γενναιοδωρία και την ευγένεια του Πέρι.



«Ο Μάθιου κι εγώ ήμασταν φίλοι πολύ πριν από τους Friends. Έτσι, όταν συμμετείχα σε ένα guest ως Zach, ο υποψήφιος δότης σπέρματος για τον Τσάντλερ και τη Μόνικα, κάναμε πολλή παρέα μαζί», αναφέρει ο Στάμος και συνεχίζει για τη σκηνή του στη σειρά: «Στεκόμουν όρθιος στα παρασκήνια, έτοιμος να κάνω την είσοδό μου, όταν ο Ματ μού ψιθυρίζει: "Το κοινό θα τρελαθεί όταν σε δει! Ετοιμάσου για μερικά ουρλιαχτά". Μπαίνω από την πόρτα… σιωπή. Ήμουν τόσο αμήχανος. Τελειώνουμε τη σκηνή και καθώς αρχίζω να γλιστρώ πίσω στο καμαρίνι μου για να εγκαταλείψω τη showbiz, ο Ματ πηγαίνει στο κοινό του στούντιο και λέει: "Κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα για τον Τζον Στάμος! Μάλλον δεν τον αναγνωρίσατε στην αρχή γιατί από κοντά είναι πολύ πιο όμορφος!". Δεν το ξέχασα ποτέ αυτό και ο κόσμος δεν θα σε ξεχάσει ποτέ», καταλήγει.



Δείτε την ανάρτηση του Τζον Στάμος, ο οποίος μοιράζεται το βίντεο από τη σκηνή που είχε μαζί με τον Μάθιου Πέρι και την Κόρτνεϊ Κοξ.



