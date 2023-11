Μόνικα Μπελούτσι: Ο τιμητικός «Χρυσός Αλέξανδρος» και το «ευχαριστώ» στα ελληνικά

Η Μόνικα Μπελούτσι τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο απένειμε το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιό Μόνικα Μπελούτσι. «Είναι τιμή μου που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκομαι στην Ελλάδα», είπε, μεταξύ άλλων, η Μόνικα Μπελούτσι, παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου, στον κατάμεστο κινηματογράφο Ολύμπιον.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πριν την προβολή της Μαλένα, της ταινίας που εκτόξευσε την καριέρα της Μόνικα Μπελούτσι, άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.



«Σήμερα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά μία σπουδαία ηθοποιό, η οποία εδώ και 30 χρόνια κατέχει ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ξεκινώντας από τις ταινίες της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Ιταλίας, έγινε πολύ γρήγορα διάσημη ερμηνεύοντας ρόλους και στα αγγλικά και στα γαλλικά, σε ταινίες όπως ο Δράκουλας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης (L’appartement), το Βασικός ύποπτος για φόνο (Under suspicion), Η αδελφότητα των λύκων (Le pacte des loups), το Αστερίξ και Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα και βέβαια την εμβληματική Μαλένα του Τζιουζέπε Τορνατόρε που θα δούμε σε λίγο. Σε αυτό το υπόδειγμα κινηματογράφου εποχής, το οποίο ξεδιπλώνει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας, η Μόνικα Μπελούτσι παραδίδει μια μνημειώδη ερμηνεία, πλάθοντας έναν ατρόμητο, πολυεπίπεδο γυναικείο χαρακτήρα. Ακολούθησε μία από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων χρόνων, το Μη αναστρέψιμος (Irréversible) του Γκασπάρ Νοέ, το Matrix, Τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίμπσον, το Spectre δίπλα στον Τζέιμς Μποντ, το υπέροχο Τα θαύματα (Le meraviglie), το On the milky road του Εμίρ Κουστουρίτσα και τόσα άλλα», είπε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.





Η Μόνικα Μπελούτσι παραλαμβάνει το τιμητικό βραβείο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης



Στη συνέχεια, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ αναφέρθηκε στην τελευταία της ταινία Μόνικα Μπελούτσι, με τίτλο Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις, βασισμένη στην ομότιτλη θεατρική παραγωγή, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στο Ολύμπιον, παρουσία της ηθοποιού, και κάλεσε στη σκηνή τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Buona sera gentile signora Bellucci. Grazie per essere venuti a Salonicco per riempire di luce il Festival e la nostra città» («Καλησπέρα αξιαγάπητη κυρία Μπελούτσι, Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη για να γεμίσετε με φως το Φεστιβάλ και την πόλη μας»), είπε στα ιταλικά ο κ. Τζιτζικώστας, καλωσορίζοντας τη Μόνικα Μπελούτσι. «Είναι πράγματι μεγάλη τιμή που υποδεχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της έβδομης τέχνης», σημείωσε. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας συνέχισε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μόνικα Μπελούτσι είναι από εκείνες τις ηθοποιούς που γεμίζουν τη μεγάλη οθόνη όταν εμφανίζονται, αλλάζουν τον αέρα των κινηματογραφικών κάδρων. Έχει πλάσει δεκάδες χαρακτήρες σε κωμωδίες, δράματα, περιπέτειες, ιστορικές ταινίες. Και κάθε φορά ξέρει να μεταμορφώνεται, να μπαίνει στην ουσία των ρόλων της και να αναδεικνύει τις λεπτομέρειές τους. Με αυτές άλλωστε τις ταινίες έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα βρεθεί μια ευκαιρία για να γυρίσει μια ταινία και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία διαθέτει τις υποδομές, σπάνιες τοποθεσίες, ιστορικά μνημεία, δάση, βουνά και θάλασσα και, όπως λένε οι ειδικοί του κινηματογράφου, ένα ξεχωριστό και ιδανικό κινηματογραφικό φως. Η Μόνικα Μπελούτσι όλα αυτά τα χρόνια έχει χαρίσει το δικό της φως σε ταινίες που θα μείνουν για πάντα στη συλλογική μας μνήμη. Και για μένα είναι εξαιρετική η χαρά και η τιμή που την υποδέχομαι σήμερα εδώ».

Η πάντα εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι



Στο σημείο αυτό, τα φώτα χαμήλωσαν για να παρελάσουν από την οθόνη του Ολύμπιον, σε ένα σύντομο βίντεο, οι αξέχαστοι κινηματογραφικοί χαρακτήρες που έχει ερμηνεύσει η διάσημη ηθοποιός μέσα από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της στον κινηματογράφο. Αμέσως μετά, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης κάλεσε στη σκηνή τη Μόνικα Μπελούτσι για την απονομή του Χρυσού Αλέξανδρου. «Κυρία Μπελούτσι, εκ μέρους του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σας απονέμω το βραβείο του τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου», είπε ο κ. Τζιτζικώστας, δίνοντας το βραβείο στη Μόνικα Μπελούτσι.





Η Μόνικα Μπελούτσι με τον Ορέστη Ανδρεαδάκη

«Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ το εκπληκτικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι τιμή μου που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στην σπουδαία καλλιτέχνιδα Μαρία Κάλλας και στην όμορφη πατρίδα της, την οποία κρατώ βαθιά στην καρδιά μου», σημείωσε μέσα σε χειροκροτήματα η ηθοποιός, κλείνοντας τον λόγο της με ένα «ευχαριστώ πολύ» στα ελληνικά.





Η Ιταλίδα ντίβα καταχειροκροτείται από το κοιννό του φεστιβάλ

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας Μαλένα του Τζουζέπε Τορνατόρε, μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης και συγχρόνως τοιχογραφία μιας οδυνηρής ιστορικής περιόδου, με τη Μόνικα Μπελούτσι σε έναν πολυσύνθετο ρόλο που κατέκτησε ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο σινεμά.



