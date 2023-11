«O Τζακ Νίκολσον δεν έχει αποσυρθεί» - Ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να τον πείσει να επιστρέψει

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Λ. Μπρουκς ελπίζει ότι θα πείσει τον Τζακ Νίκολσον να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Ο Τζακ Νίκολσον δεν έχει εμφανιστεί σε ταινία για περισσότερο από μια δεκαετία -και η αλήθεια είναι ότι μας λείπει πολύ- αλλά ο σκηνοθέτης Τζέιμς Λ. Μπρουκς θέλει να το αλλάξει αυτό, και εμείς ευχόμαστε να το πετύχει!



Μιλώντας στο People, ο Μπρουκς εξέφρασε την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα τον κάνει να επιστρέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη! Ο τελευταίος ρόλος του ηθοποιού ήταν στην ταινία How Do You Know (Ποιον από τους δύο) του Μπρουκς ο οποίος θεωρεί ότι «δεν θα είναι η τελευταία του ταινία».



Ερωτηθείς αν ο Νίκολσον έχει εκφράσει ενδιαφέρον να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση, ο σκηνοθέτης απαντά «Σε αυτό ελπίζω. Είναι ο κατάλληλος» και προσθέτει ότι είναι καλά, καθώς διατηρούν φιλικές επαφές. Το ίδιο τόνισε και στο The Wrap, αναφέροντας «Δεν νομίζω ότι έχει συνταξιοδοτηθεί, δεν το πιστεύω αυτό».



Οι δυο τους ήρθαν κοντά όταν ο Μπρουκς έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο σινεμά στο Terms of Endearment (Σχέσεις Στοργής) που φέτος κλείνει 40 χρόνια από την κυκλοφορία του. Εκείνη η ταινία «ξεκίνησε τη σχέση μου με τον Τζακ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου», λέει ο Μπρουκς.



Θυμάται ότι στον Νίκολσον άρεσε πάντα να του κάνει υποδείξεις, γεγονός που δεν ενοχλούσε καθόλου τον σκηνοθέτη. «Τον αγαπώ αυτό τον τύπο. Όλη η Αμερική τον αγαπάει! Είναι αξιαγάπητος!», λέει.



Θυμίζουμε ότι οι δύο τους έχουν συνεργαστεί σε τέσσερις ταινίες: Terms of Endearment (Σχέσεις Στοργής, 1983), Broadcast News (Το Κύκλωμα, 1987), A Good as It Gets (Καλύτερα Δεν Γίνεται, 1998) και How Do You Know (Ποιον από τους δύο, 2010).

Παρά τις ελπίδες του Μπρουκς να φέρει τον Νίκολσον πίσω στο σινεμά, ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, δεν φαίνεται να καίγεται και πολύ. Μιλώντας με τον φίλο του Νίκολσον, τον παραγωγό Λου Άντλερ, σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του WTF με τον Marc Maron, ο παρουσιαστής είπε, «Ένας φίλος μου ήθελε να τον βάλει σε μια ταινία. Και είχε μια συζήτηση μαζί του. Ο Τζακ απάντησε, "Δεν θέλω να το κάνω, Ξέρεις τι έκανα σήμερα; Κάθισα κάτω από ένα δέντρο και διάβασα ένα βιβλίο"».



