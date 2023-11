Netflix: Οι 10 καλύτερες ταινίες και σειρές της εβδομάδας σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι ταινίες και οι σειρές που έχουν κατακτήσει την κορυφή του Netflix για την εβδομάδα που πέρασε.

To Netflix ανακοίνωσε τις 10 κορυφαίες ταινίες και σειρές των τελευταίων επτά ημερών (6-12 Νοεμβρίου 2023). Σημειώνεται ότι η δημοφιλής πλατφόρμα ανανεώνει τα charts του κάθε Τρίτη.



Το Netflix μετράει τις «προβολές» παράλληλα με τις «ώρες προβολής» κάθε προγράμματος. Οι «προβολές» υπολογίζονται με τον συνολικό χρόνο παρακολούθησης μιας ταινίας διαιρεμένο με το χρόνο προβολής μιας ταινίας. Δεν είναι συγκεκριμένο για άτομα αλλά για λογαριασμούς, επομένως ακόμα κι αν τέσσερα άτομα παρακολουθούν μια ταινία στον ίδιο λογαριασμό, μετράει μόνο για μία προβολή.

Οι 10 κορυφαίες ταινίες για την εβδομάδα 6-12 Νοεμβρίου 2023 παγκοσμίως



Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει η πλατφόρμα, του The Killer του Ντέιβιντ Φίντσερ έχει σκαρφαλώσει με μεγάλη ευκολία στην κορυφή του Top 1, ήδη από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στο Netflix. Mέχρι τώρα, την ταινία έχουν παρακολουθήσει 27.900.000 λογαριασμοί, ενώ οι ώρες προβολής αγγίζουν τα 55.700.000.

Οι 10 κορυφαίες σειρές για την εβδομάδα 6-12 Νοεμβρίου 2023 παγκοσμίως

Όπως βλέπουμε, η σειρά All the Light We Cannot See, οδηγεί την κούρσα του Top 10, διανύοντας την δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της, ενώ το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Robbie Williams κατάφερε να σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Οι κορυφαίες ταινίες για την εβδομάδα 6-12 Νοεμβρίου 2023 στην Ελλάδα

Και οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix, έφεραν την ταινία The Killer στην κορυφή.

Και στην Ελλάδα, η σειρά All the Light We Cannot See, έχει κατακτήσει την κορυφή του Top 10, ενώ το ντοκιμαντέρ για τον Robbie Williams έχει φτάσει μόλις στην έβδομη θέση





