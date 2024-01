Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξεκαθαρίζει: «Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απαντάει σε δημοσίευμα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη μουσική και χαρακτήριζει αυτές τις φήμες «σκουπίδια»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με μια ανάρτησή της στο Instagram κατέρριψε τις πρόσφατες φήμες ότι ετοιμάζει την επιστροφή της στη μουσική, δουλεύοντας αυτό τον καιρό πάνω σε νέο άλμπουμ, ξεκαθαρίζοντας «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία».

Η ποπ σταρ φαίνεται να απαντά σε χθεσινό δημοσίευμα του Page Six το οποίο ανέφερε ότι η Σπίαρς δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ μαζί με τους Charli CXC και Τζούλια Μάικλς και πως θα είναι το πρώτο της μετά από μια δεκαετία. Το δημοσίευμα έλεγε επίσης ότι η τραγουδίστρια δεν έχει ηχογραφήσει ακόμα κάποιο νέο τραγούδι «καθώς το πρότζεκτ μόλις τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται».

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια. Συνεχίζουν να λένε ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία», έγραψε η Σπίαρς στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram ποστάροντας μια φωτογραφία του πίνακα «Η Σαλώμη με το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή», του Ιταλού ζωγράφου Καραβάτζο.

Θυμίζουμε ότι η Μάικλς και η Σπίαρς έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, αν και η φύση της συνεργασίας τους είναι άγνωστη. Η Μάικλς πιστώνεται ως στιχουργός στο «Slumber Party» της Σπίαρς, ένα τραγούδι που εμφανίστηκε στο τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «Glory» του 2016).

«Όταν γράφω, γράφω για πλάκα ή γράφω για άλλους ανθρώπους!!! Για όσους από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, υπάρχουν πολλά που δεν ξέρετε για μένα… Έχω γράψει πάνω από 20 τραγούδια για άλλους ανθρώπους τα τελευταία δύο χρόνια!!!», συνέχισε.

Στη συνέχεια η Σπίαρς χαρακτήρισε τον εαυτό της «στιχουργό-φάντασμα», δηλαδή ότι γράφει για άλλους καλλιτέχνες χωρίς να αναφέρει το όνομά της στα τραγούδια, και είπε ότι «ειλικρινά [προτιμά] αυτό τον τρόπο».

Επίσης, απάντησε σε σχόλια που υποστήριζαν ότι το βιβλίο της, «The Woman in Me», κυκλοφόρησε χωρίς την έγκρισή της. Σημειώνεται ότι το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ στην Αμερική, με πάνω από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα που πουλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα.

«Αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια», έγραψε η Σπίαρς στο τέλος της ανάρτησής της στο Instagram. «Έχετε διαβάσει τις ειδήσεις αυτές τις μέρες;;; Είμαι τόσο αγαπημένη και ευλογημένη».





