Σαν σήμερα το 1967: Οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους

Οι Doors κυκλοφορούν στις 4 Ιανουαρίου 1967 το πρώτο άλμπουμ τους, που φέρει το όνομά τους.

Περιέχει τις επιτυχίες: «Break On Through (To the Other Side)», «Alabama Song», «Light My Fire» και «The End».

To Αμερικανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής, ήταν ένα από τα σημαντικότερα που ανέδειξε η δεκαετία του ‘60.

