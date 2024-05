Knowcrunch: Το Advanced Digital Marketing Strategy course έρχεται ανανεωμένο στη Θεσσαλονίκη

Η Knowcrunch διοργανώνει ξανά, στις 10, 11 & 12 Ιουνίου, το τριήμερο Advanced Digital Marketing Strategy course με ομιλητές τους Τόλης Αϊβαλής (CEO, Knowcrunch), Νίκο Ξυδά (CEO, Humble) και Βασίλης Καλλάρας (CEO, Advisable).

Την πρώτη ημέρα του course, ο Τόλης Αϊβαλής θα αναλύσει και θα παρουσιάσει μέσω tools το πώς δημιουργείς μια digital marketing στρατηγική πάνω σε ένα funnel. Ακόμα, θα παρουσιάσει όλες τις digital marketing τακτικές πάνω στο funnel, αλλά και τα metrics και τα rates (%) που πρέπει να μετράει και να υπολογίζει ένας marketer όταν εφαρμόζει μία στρατηγική σε funnel.

Τη δεύτερη μέρα του course, o Νίκος Ξυδάς, θα παρουσιάσει παραδείγματα από μεγάλες και αξιόλογες performance καμπάνιες. Θα αναλύσει τις τακτικές και τη στόχευση που έχει η κάθε μία, όπως επίσης και τα best and bad creatives που χρησιμοποιήθηκαν και πώς όλα αυτά επηρέασαν τα τελικά αποτελέσματα της εκάστοτε καμπάνιας.

Την Τρίτη μέρα του course, ο Βασίλης Καλλάρας, θα παρουσιάσει advanced τεχνικές και performance tips για Google ads & Meta ads. Θα μιλήσει για Α/Β testing καμπάνιες, για έρευνα διαφημιστικών καμπανιών του ανταγωνισμού, για το budget που χρειάζεται να επενδυθεί ανά εποχή, για zombie products scripts και πολλά άλλα.

Δείτε εδώ το οπτικοακουστικό υλικό και από το προηγούμενο Advanced Digital Marketing Strategy course στην Αθήνα.