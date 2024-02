Netflix: Αϊνστάιν και Βαλεντίνος - Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες της εβδομάδας

Μια ματιά στις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 12 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024.

Πλήθος νέων σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ προσγειώνονται αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Εσείς... όρεξη να έχετε. Πολλές από τις νέες κυκλοφορίες έχουν ιδιαίτερα ρομαντική διάθεση, ένεκα Αγίου Βαλεντίνου. Δείτε ό,τι νέο έρχεται στην πλατφόρμα από σήμερα Δευτέρα 12 έως και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.

Σειρές του Netflix

Καλημέρα, Βερόνικα: Σεζόν 3 (Good Morning, Verônica: Season 3)

14/02/2024

Στη συγκλονιστική τελευταία σεζόν, η Βερόνικα κάνει απρόσμενες συμμαχίες και αποκαλύπτει το παρελθόν της, ενώ ολοκληρώνει τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 6 (Love Is Blind: Season 6)

14/02/2024

Σινγκλ από το Σάρλοτ αναζητούν «αλλιώς» την αγάπη: μπαίνουν στις κάψουλες και ξεκινούν ένα ξέφρενο ταξίδι έρωτα και αυτογνωσίας για τέσσερις εβδομάδες.

Λάβετε Θέσεις, Έτοιμες, Ερωτευτείτε! (Ready, Set, Love)

15/02/2024

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από τη ραγδαία μείωση του ανδρικού πληθυσμού, μια ανεπιτήδευτη γυναίκα συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό γνωριμιών που διοργανώνει η κυβέρνηση.

Συμμαχία στο Σχολείο Θηλέων: Σεζόν 2 (AlRawabi School for Girls: Season 2)

15/02/2024

Νέα χρονιά σημαίνει νέα τάξη, νέοι κανόνες –και νέες αρχηγοί– στο φημισμένο σχολείο Σχολείο Θηλέων Αλραουάμπι.

Ταινίες του Netflix

Σκότωσέ με Αν Τολμάς (Kill Me If You Dare)

13/02/2024

Όταν η μοίρα αντιστρέφει την τύχη του προβληματικού γάμου τους, ο Πιοτρ και η Ναταλία αποφασίζουν να μείνουν μαζί, αλλά μόνο μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.

Players

14/02/2024



Μια αθλητικογράφος από τη Νέα Υόρκη ερωτεύεται ένα φλερτ της. Οι Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ντέιμον Γουέιανς Τζούνιορ και Τομ Έλις ("Λούσιφερ") πρωταγωνιστούν σε αυτήν την κομεντί.

Netflix Comedy Specials

Τέιλορ Τόμλινσον: Τα Έχει Όλα (Taylor Tomlinson: Have It All)

13/02/2024

Στο τρίτο της σόου για το Netflix, η Τέιλορ Τόμλινσον μιλά για την ιδανική δουλειά, τον τέλειο σύντροφο και το άγχος, ενώ θέτει το ερώτημα: «Μπορούμε να τα έχουμε όλα;».

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σάντερλαντ μέχρι Θανάτου: Σεζόν 3 (Sunderland 'Til I Die: Season 3)

13/02/2024

Η Σάντερλαντ αναζητά απεγνωσμένα λίγη σταθερότητα κι ένας νέος προπονητής έρχεται για να ανεβάσει την ομάδα από τη Λίγκα 1 στην πολυπόθητη Τσάμπιονσιπ.

Ο Αϊνστάιν και η Βόμβα (Einstein and the Bomb)

16/02/2024

Τι συνέβη αφότου ο Αϊνστάιν έφυγε από τη Γερμανία; Μέσα από αρχειακό υλικό και τα λόγια του ίδιου, αυτό το ντοκιμαντέρ μπαίνει στο μυαλό μιας βασανισμένης ιδιοφυΐας.

