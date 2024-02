H σειρά που δεν χάνεται με τίποτα αυτή την εβδομάδα στο Netflix

Μια ματιά στις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 19 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024.

Η νέα σειρά «Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου» καθώς και η έκτη σεζόν του ντοκιμαντέρ «Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 6», είναι δύο από τις νέες κυκλοφορίες που δεν χάνονται με τίποτα αυτή την εβδομάδα στο Netflix.

Σειρές του Netflix

Rhythm + Flow: Ιταλία (Rhythm + Flow Italy)

19/02/2024

Σε αυτό το διαγωνιστικό σόου, οι Φάμπρι Φίμπρα, Γκεολιέρ και Ρόουζ Βίλεν βγαίνουν στους δρόμους της Ρώμης, της Νάπολης και του Μιλάνου για τον επόμενο Ιταλό σταρ της ραπ (19/2/2024: Επ. 1-4, 26/2/2024: Επ. 5-7, 3/4/2024: Επ 8).

Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου (Avatar: The Last Airbender)

22/02/2024



Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Πριν από πολύ καιρό, τα τέσσερα έθνη ζούσαν αρμονικά ώσπου όλα άλλαξαν. Μια παραλλαγή ζωντανής δράσης της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων.

Ταινίες του Netflix

Μέσα απ' το Παράθυρο 3: Το Βλέμμα σου (Through My Window: Looking at You)

23/02/2024

Η Ρακέλ κι ο Άρης δεν μπορούν να ξεχάσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν βγαίνουν με άλλους. Μπορούν να ξανασμίξουν παρά την πίεση της οικογένειας;

Mea Culpa

23/02/2024



Μια δικηγόρος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια, το καθήκον και τις δικές της επιθυμίες, όταν αναλαμβάνει την υπόθεση ενός καλλιτέχνη. Σε σκηνοθεσία του Τάιλερ Πέρι.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 6 (Formula 1: Drive to Survive: Season 6)

23/02/2024

Οδηγοί, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων ζουν τη ζωή στα άκρα, εντός και εκτός πίστας, σε κάθε σκληρή σεζόν αγώνων Φόρμουλα 1.

