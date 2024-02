Netflix: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί η τελευταία σεζόν του «The Umbrella Academy»

H επιτυχημένη σειρά του Netflix «The Umbrella Academy» επιστρέφει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού

Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας του «The Umbrella Academy». Η επιτυχημένη σειρά θα επιστρέψει για την τέταρτη και τελευταία σεζόν στις 8 Αυγούστου 2024.



Εκτός από την ημερομηνία κυκλοφορίας, η πλατφόρμα αποκάλυψε μια σειρά από νέες αφίσες των χαρακτήρων. Όπως έχει γίνει γνωστό η τέταρτη σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια, με το πρώτο να έχει τίτλο «The Unbearable Tragedy of Getting What you Want».

«Προτού φτάσουμε στο φινάλε, έχουμε μπροστά μας μια καταπληκτική ιστορία για την τέταρτη σεζόν, που θα κρατήσει τους θεατές κολλημένους στις θέσεις τους μέχρι τα τελευταία λεπτά», έχει υποσχεθεί ο Στιβ Μπλάκμαν, showrunner της σειράς.

Σημειώνεται ότι οι Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, και Colm Feore θα επιστρέψουν για τον τελευταίο κύκλο.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος κύκλος του «The Umbrella Academy» κυκλοφόρησε στο Netflix το 2019 και συνεχίστηκε το 2020 με τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν, έχοντας πλέον αποκτήσει φανατικό κοινό. Η τρίτη σεζόν κυκλοφόρησε στο Netflix στις 22 Ιουνίου 2022, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου ανακοινώθηκε ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος.



