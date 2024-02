«We Are The World»: Άγνωστες και αστείες ιστορίες από την ηχογράφηση του τραγουδιού

Ο Μπίλι Τζόελ αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από την ηχογράφηση του τραγουδιού. Ποιος δεν μπορούσε να τραγουδήσει και ποιος... λούφαρε για να φάει

Ο Μπίλι Τζόελ θυμάται τις ηχογραφήσεις του 1985 για το φιλανθρωπικό single «We Are The World» αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες ιστορίες από το στούντιο.



Μία από αυτές, έχει πρωταγωνιστές των Στίβι Γουόντερ και τον Μπομπ Ντίλαν. Μιλώντας στο The Howard Stern Show, ο Τζόελ λέει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν, δεν είχαν ιδέα για τι ηχογραφούσαν. «Στέκομαι δίπλα στην Σίντι Λόπερ και την ώρα που γυρίζεται το βιντεοκλίπ σκύβει προς το μέρος μου και μου λέει "Αυτό το τραγούδι ακούγεται σαν διαφήμιση της Pepsi"».

Ο Τζόελ συνεχίζει αναφέροντας: «Συνέβαιναν αστεία πράγματα. Ο Μπομπ Ντίλαν ντρεπόταν να τραγουδήσει μόνος του. Ο Στίβι Γουόντερ λοιπόν βγαίνει και λέει στον Μπομπ πώς να τραγουδήσει σαν Μπομπ Ντίλαν. Και ο Ντίλαν απαντά "Εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό". Η στιγμή που ο Γουόντερ λέει στον Ντίλαν πώς να τραγουδάει ήταν μοναδική».

Στη συνέχεια, ο Μπίλι Τζόελ μίλησε για τις στιγμές που... λούφαρε με τον Μπρους Σπίνγκστιν κατά την ηχογράφηση του τραγουδιού. «Όταν όλοι τραγουδάμε μαζί, μερικές φορές ο Μπρους κι εγώ είμαστε στο ρεφρέν και άλλες όχι, επειδή υπήρχε μια μεγάλη στοίβα από σάντουιτς και ντελικατέσεν στην άλλη πλευρά του δωματίου και πηγαίναμε συνέχεια για να πάρουμε μια μπύρα και ένα σάντουιτς».

Το «We Are The World» είναι το ένατο single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Ηχογραφημένο με το όνομα USA for Africa, στο τραγούδι συμμετέχουν οι Μάικλ Τζάκσον και Λάιονελ Ρίτσι – οι οποίοι συνέγραψαν το κομμάτι – μαζί με τους Τζόελ, Σπρίνγκστιν, Ντίλαν, Γουόντερ, Λόπερ, Τίνα Τέρνερ, Νταϊάνα Ρος και άλλους.

Επιπλέον, στο ρεφρέν του τραγουδιού, συμμετέχουν οι: Μπελαφόντε, Pointer Sisters, η Μπέντι Μίντλερ, Jackson 5, και άλλοι.

Το «We Are The World» είναι το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, The Greatest Night In Pop, και είναι διαθέσιμο για streaming αποκλειστικά στην πλατφόρμα.



