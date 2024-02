Αριάνα Γκράντε και Μαράια Κάρεϊ μαζί στο remix του «yes, and?»

Aριάνα Γκράντε και Μαράια Κάρεϊ τραγουδούν μαζί στο remix του «yes, and?»

Παγκόσμια φρενίτιδα έχει προκαλέσει η επιστροφή της Αριάνα Γκράντε με ολοκαίνουργιο solo υλικό, μετά από τρία χρόνια.

To πρώτο δείγμα από το νέο υλικό της πολύ-πλατινένιας superstar είναι το τραγούδι «yes, and?» το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και τώρα αποκτά ένα σούπερ ξεσηκωτικό remix με τη Μαράια Κάρεϊ.

«Δεν μπορώ να πιστέψω τις λέξεις που γράφω… «yes, and?». Το Remix που παρουσιάζει τη μία και μοναδική, τη βασίλισσα της καρδιάς μου και παντοτινή έμπνευση @mariahcarey κυκλοφορεί αυτήν την Παρασκευή», έγραψε η Γκράντε στο Instagram και συνέχισε «Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό το όνειρο που έγινε πραγματικότητα και που πασπαλίζεις με τη λάμψη και τη μαγεία σου το μικρό μου τραγούδι @mariahcarey. Σημαίνει για μένα πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να εκφράσω και ανυπομονώ να το ακούσουν όλοι! σε αγαπώ αιώνια».

Το νέο single ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και έχει γραφτεί μαζί με τον hitmaker Max Martin και τον Ilya Salmanzadeh.



Υπενθυμίζουμε ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Το 2020, η Carey ζήτησε τη συνδρομή της Τζένιφερ Χάντσον και της Γκράντε για να κάνει remix το «Oh Santa».

Η Αριάνα Γκράντε μας προετοιμάζει σιγά-σιγά για πολλά περισσότερα μέσα στο 2024. Όπως γνωρίζουμε ήδη το έβδομο στούντιο άλμπουμ θα έχει τίτλο «eternal sunshine» και θα κυκλοφορήσει την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, δηλαδή στις 8 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι το νέο single είναι το No1 τραγούδι παγκοσμίως στην Apple Music. και No6 trending video clip στο YouΤube. Επίσης βρίσκεται στη θέση 22 στο IFPI Airplay Chart (International).



