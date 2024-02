Poor Things: Μόλις έγινε η πιο επιτυχημένη ταινία του Λάνθιμου - Πόσο εκατομμύρια έχει βγάλει

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου έχει βγάλει περισσότερα χρήματα στο παγκόσμιο box office από την Ευνοούμενη.

To Poor Things μόλις έγινε η πιο επιτυχημένη, εμπορικά, ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Έχοντας μόλις ολοκληρώσει το 11ο Σαββατοκύριακο προβολής της στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, το υποψήφιο για 11 Όσκαρ φιλμ, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμια box office και συνεχίζει.



Έχοντας έσοδα της τάξεως των 32 εκατομμύρια δολάρια σε ΗΠΑ και Καναδά και άλλα 67 εκατομμύρια δολάρια από τις αγορές του εξωτερικού, την Τρίτη, ξεπέρασε το πολυπόθητο όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και έγινε η πιο επιτυχημένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

Οι κορυφαίες αγορές της ταινίας στο εξωτερικό είναι το Μεξικό (18,3 εκατομμύρια δολάρια), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,5 εκατομμύρια δολάρια), η Ιταλία (7,9 εκατομμύρια δολάρια), η Γερμανία (4,5 εκατομμύρια δολάρια) και η Γαλλία (4,1 εκατομμύρια δολάρια).

Μέχρι πρότινος, η πιο επιτυχημένη ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη ήταν η σκοτεινή κωμωδία εποχής του 2018 The Favourite, η οποία είχε έσοδα 95 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και χάρισε στην Έμα Στόουν Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Με το Poor Things η Στόουν διεκδικεί Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ μόλις έχει κερδίσει BAFTA στην ίδια κατηγορία. Σημειώνεται ότι η ταινία μεταξύ άλλων είναι υποψήφια για βραβείο Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας. Το Poor Things είναι η δεύτερη ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στη φετινή τελετή, πίσω από το Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν.

Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι το The Favourite ήταν η πρώτη συνεργασία του Λάνθιμου με την Έμα Στόουν η οποία από τότε έχει γίνει η «μούσα» του σκηνοθέτη. Οι δυο τους ξανασμίγουν στην επόμενη ταινία «Kinds of Kindness», ενώ ενδέχεται να συνεργαστούν ξανά στο ριμέικ της κορεατικής κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας του 2003 «Save the Green Planet»!



